"Стали жертвой банды": девушка нашла свою сестру-близнеца благодаря видео в соцсети (фото)

Ано и Тако никогда не встречались и только спустя девятнадцать лет узнали о существовании друг друга.

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В Грузии пара молодых девушек, выросших отдельно, обнаружили, что они близнецы благодаря социальной сети. Сестры впервые встретились на станции метро в Тбилиси, сообщила итальянская газета La Repubblica.

Близнецы Ано Сартаниа и Тако Хвития, которым сейчас 21 год, родились в Кирцки, Грузия, 20 июня 2002 года. Они не подозревали о существовании друг друга пока им не исполнилось 19 лет.

Фото: Facebook

Что произошло

Оказалось, что вскоре после рождения дети стали жертвой банды по усыновлению детей в богатые семьи, которая на протяжении десятилетий процветала по всей стране. Биологическая мать близнецов, Аза Шони, после рождения здоровых девочек впала в кому на несколько дней. Когда она очнулась, ей сказали, что они умерли, сообщает издание.

По информации журналистов, их родитель, Гоча Гахария, ошибочно полагая, что он не является биологическим отцом близнецов, продал их на черный рынок. Сестры-близнецы попали в две отдельные семьи. Ано проживала в столице Тбилиси и Тако в небольшом городке Зугдиди, недалеко от побережья Черного моря.

В детстве они обе занимались танцами. Как сообщает издание, когда девочкам было 11 лет они участвовали в танцевальном конкурсе и кто-то из присутствующих отметил их сходство.

Однажды подруга Ано прислала ей видео с другой девушкой, которая была точной копией Ано, за исключением цвета волос. После этого девушка принялась искать своего двойника.

В конце концов она наткнулась на грузинскую группу в Facebook "Ведзеб". Именно так Ано и Тако в конечном итоге нашли друг друга.

Как сложились отношения

Как сцена прямо из фильма, они впервые встретились на станции метро в Тбилиси.

"У меня всегда было такое ощущение, что кто-то преследует меня, куда бы я ни пошла, каждый день мне снился один и тот же сон: маленькая девочка, одетая в черное, задает мне вопросы о моем распорядке дня", — рассказала Ано журналистам.

Позже Ато и Тако также узнали о том, что у них есть брат и сестра. Также они выяснили местонахождение их матери, которая переехала в Германию.

Девушки сдали анализы ДНК и результаты подтвердили, что Гоча Гахария является их биологическим отцом.

По словам Ано, теперь он хочет восстановить с ними отношения. "Но этого никогда не произойдет", — сказала она.

Журналисты отметили, что в период с 1950-х по начало 2000-х годов более 100 000 младенцев, родившихся в Грузии, были незаконно отобраны у их биологических родителей и проданы относительно богатым семьям за тысячи или даже десятки тысяч долларов.

Напомним, 28 ноября Фокус писал о том, что самые похожие близнецы в мире показали общего жениха. Красотки встречаются с мужчиной уже 12 лет и даже хотят одновременно родить ребенка от своего возлюбленного. Поклонники сестер в соцсетях называют мужчину настоящим счастливчиком.