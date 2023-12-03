"Не жалею": подросток притворилась, что влюбилась в мужчину и нанесла ему удар ножом (фото)

15-летняя Хлоя Костер, сказала своей жертве, что ей 19 и она хочет выйти за него замуж.

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В Великобритании 15-летняя девушка притворилась, что влюбилась в мужчину, с которым познакомилась в Интернете, а затем ударила его ножом в голову. Причиной такой ярости стало то, что он не смог купить ей более дорогие подарки, сообщает Daily Mail.

Что произошло

Во время знакомства Хлоя Костер, используя псевдоним Хоуп Морган, выдавала себя за 19-летнюю девушку, когда познакомилась с 35-летним мужчиной.

20 января 2021 года Костер приехала на встречу в отель "Holiday Inn" в Суиндоне, Уилтшир, чтобы встретиться с поклонником. Она потребовала купить ей украшения, алкоголь и сладости.

Зайдя в номер, девушка начала обыскивать комнату в поисках дорогих подарков, но не смогла найти ни одного. Она разозлилась и началась драка. Схватив нож, Хлоя нанесла жертве ножевые ранения, причинив потерпевшему травмы уха, руки и головы. Затем она заявила жертве, что, если сообщит об этом в полицию, у него будут проблемы, поскольку на самом деле ей 15 лет. Прежде чем сбежать, несовершеннолетняя преступница забрала 200 фунтов стерлингов, якобы за проезд, недорогой браслет и пачку сладостей.

После нападения она написала мужчине сообщение: "Вы знаете, я молода, а вы старик, который пытался меня похитить. У тебя будут проблемы".

Чем все закончилось

Пострадавший обратился в больницу для лечения, врачи сообщили в полицию о том, что к ним обратился человек с ножевыми ранениями.

Впоследствии Костер была арестована. Во время допроса она солгала о своей причастности и заявила, что жертва была сталкером (сталкер это человек, преследующий других — ред.).

По информации журналистов, перед вынесением приговора она сказала офицеру службы пробации: "Если он хочет вести себя со мной странно, я получу из этого то, что хочу".

Во время вынесения приговора, судья Джейсон Тейлор назвав девочку "расчетливой" и "коварной" и приговорил ее к двухлетнему общественному наказанию: 150 часов неоплачиваемой работы. Хлоя Костер также должна будет пройти 25 дней реабилитационных мероприятий и заплатить штраф в размере 1000 фунтов стерлингов.

После вынесения приговора она разместила в социальных сетях сообщение: "Да, я сделала то, что сделала, и это то, что есть, но я защитила себя и не жалею об этом. Я получила наказание и справлюсь с этим".

Прокурор Алек Смолл отметил, что отношения "зависели от дорогих подарков, вещей и одежды". Он рассказал, что Костер сохранила этого мужчину в своем телефоне под именем "Раздражающий кот", а 35-летний мужчина подписал ее номер как "Моя надежда", что свидетельствует о "несоответствии в отношениях".

Напомним, 25 ноября сообщалось, что в центре Дублина 50-летний злоумышленник нанес серьезные ножевые ранения пятилетней девочке, она в реанимационном отделении. Еще один ребенок пострадал меньше, но его также госпитализировали.