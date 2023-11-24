Нападение на детей в Дублине: женщину назвали героем за попытку остановить злоумышленника (фото, видео)

В центре ирландской столицы 50-летний злоумышленник нанес серьезные ножевые ранения пятилетней девочке, она в реанимационном отделении. Еще один ребенок пострадал меньше, но его также госпитализировали.

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Жители Дублина назвали героем женщину, которая попыталась остановить злоумышленника с ножом, ранившего пять человек на улице города, в том числе троих детей. Об этом сообщат The Mirror.

Накануне, 23 ноября, пострадавших госпитализировали с серьезными травмами. Сообщается, что мужчина атаковал прохожих, пока его не остановили другие.

Пятилетняя девочка и женщина получили серьезные ранения в результате нападения, которое произошло на восточной площади Парнелл во втором часу пополудни.

Шивон Кирни, чью смелость отметили очевидцы, рассказала, что заметила ужасающую сцену, находясь через дорогу от места событий.

По ее словам, она увидела мужчину, размахивающего ножом рядом с детьми.

"Долго не думая, я направилась через дорогу, чтобы помочь. Со мной был еще один молодой человек, он его разоружил, другой мужчина взял нож и отбросил в сторону. Двум детям и женщине пришлось вернуться в школку, из которой они вышли. Это был полный бедлам", — рассказала она.

По словам женщины, вокруг злоумышленника образовалось кольцо прохожих, пытавшихся его сдержать.

"Люди пытались применить силу. Затем приехали "скорая" и пожарники", — отметила женщина.

Ирландская полиция (Garda) сообщила, что рассматривают только одну определенную версию случившегося и не ищет других подозреваемых, которые могут быть причастны к произошедшему.

В пресс-релизе говорится, что выясняются все обстоятельства серьезного нападения на Парнелл-сквер Ист.

Протесты в Дублине

После произошедшего днем улицы Дублина всколыхнули протесты. На опубликованных в соцсетях кадрах видны столкновения группы мужчин с полицейскими, горит полицейский автомобиль. У одного из участников акции в руках плакат: "Irish Lives Matter".

Другие протестующие выкрикивают антимигрантские лозунги, призывая выдворять приезжих.

Комиссар полиции Дрю Харрис осудил эту "позорную сцену" и обвинил в произошедшем "группу безумных хулиганов, движимых праворадикальной идеологией".

"Мы призываем людей действовать ответственно, не обращать внимание на дезинформацию в соцсетях. Факты устанавливаются, но все еще не ясны, распространяется много слухов и инсинуаций ради протеста", — заявил он.

Полиция задержала мужчину в возрасте за 50, утверждается, что он нанес ножевые ранения нескольким, в том числе и пятилетней девочке, которая находится в реанимационном отделении с серьезными повреждениями.

Об этнической принадлежности подозреваемого не сообщается. По данным полиции, случай произошел в центре Дублина.

Другая шестилетняя девочка получила менее серьезные травмы и находится в больнице, пятилетнего мальчика уже выписали. В больницу попали также женщина, ей 30 лет, и мужчина старше 50.

В Garda отметили действия дублинцев, которые остановили злоумышленника, в полиции также сообщили, что не считают произошедшее терактом.

Напомним, что пять чешских городов больше не предоставляют бесплатное жилье украинцам.

Ранее сообщалось о том, какие страны планируют сократить помощь украинским беженцам.