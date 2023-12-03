Зеленый щенок золотистого ретривера удивил оригинальной окраской и получил кличку Мохито

Жительница Германии была удивлена, когда один из девяти щенков, рожденных от ее собаки, оказался зеленым.

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Джоанна Джастис из Вермельскирхена, северная Германия, испытала шок, когда ее золотистый ретривер Мелоди родила девять щенков, в том числе одного с шерстью зеленого оттенка. Владелец собаки решила назвать уникального щенка Мохито — в честь знаменитого коктейля зеленого цвета. Об этом пишет Mirror Online.

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В Великобритании родились восемь щенков самой редкой породы собак в мире

Тогда она сказала: "Поначалу я очень волновалась, когда он родился. Но мы рады, что все девять щенков здоровы".

Зеленый щенок Мохито Фото: Скриншот

Считается, что это редкое заболевание возникает, когда щенки светлого окраса вступают в контакт с биливердином — зеленым пигментом, содержащимся в желчи — тем же пигментом, который мы получаем, когда синяки становятся зелеными.

Желчь окрасила шерсть Мохито в утробе Мелоди. Зеленоватый оттенок наиболее заметен у пород светлых окрасов, таких как лабрадоры, он не вредит здоровью собаки и исчезает через несколько недель.

Так что Мохито счастлив и здоров, несмотря на свой необычный цвет.

Собачий шеф-повар и эксперт по собакам Кики Кейн рассказала: "Виновником появления такого уникального цвета является химическое вещество под названием биливердин, которое заставляет желчь (а иногда и заживающие синяки) становиться зелеными. Уровень биливердина у Мелоди был необычно высоким, окрасив шерсть щенка. Это состояние не опасное, просто редкое".

Зеленый щенок Мохито с своими братьями и сестрами Фото: Getty Images

Mirror Online ранее сообщал о другой собаке по кличке Фисташка, которая также позеленела в утробе матери. Щенок родился на ферме в Сардинии в 2020 году, владелец которой Кристиан Малоччи сказал, что не мог поверить своим глазам, когда одна из восьми его собак родила редкого щенка.

В то время как все его братья и сестры родились с кремово-белой шерстью, у шерсти Фисташки был очень заметный зеленый оттенок. Окрас очаровательного щенка возник из-за редкой пигментации, возникшей после смешивания с околоплодными водами.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о том, как ухаживать за щенками, чтобы они росли здоровыми и веселыми.