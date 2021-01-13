Ученые объяснили, как правильно ухаживать за щенками

Домашний питомец — всегда большая ответственность, поэтому специалисты представили шесть важных пунктов по уходу за любимцем.

Щенки — одни из самых милых и умных созданий, которые по-настоящему умеют приносить радость. Тем не менее, забота об этих животных не лишена своих проблем. Поскольку каждый четвертый покупатель щенков во время пандемии признал, что это было импульсивное решение, они искренне опасаются за будущее своих питомцев, взятых на собственное попечение, пишет The Conversation.

Успех долгосрочных отношений между хозяином и собакой зависит от создания хорошего фундамента. Вот шесть важных пунктов о том, как ухаживать за щенком и развивать длительные отношения со своим новым питомцем.

Умеренное количество физической активности

В то время как многие новые владельцы романтизируют идею долгих прогулок со своим активным щенком, в действительности молодым собакам, особенно крупным породам, не следует позволять слишком много физической деятельности.

У щенков много энергии, но их кости, суставы и эпифизарные пластинки мягкие и легко повреждаются. Чрезмерная активность в неподходящем возрасте приводит к проблемам со здоровьем, включая дисплазию тазобедренного сустава, деформацию роста и двигательные нарушения. Точных данных об оптимальном количестве времени, в течение которого щенков следует выгуливать — пока нет.

Однако общие рекомендации — пять минут в месяц, два раза в день. По этой логике, 16-недельному щенку потребуется всего 40 минут ежедневных упражнений.

Вакцинация

Вакцинация вашего щенка — одна из самых важных вещей, которые вы в качестве нового владельца, должны сделать в первые несколько недель. Прививки могут защитить собак от широкого спектра потенциально опасных патогенов, включая парвовирус, питомниковый кашель, гепатит и лептоспироз.

Щенки обычно получают свои первые прививки примерно в возрасте от 8 до 10 недель, а потом — через две-три. Щенкам не рекомендуется контактировать с непривитыми собаками, пока они не будут полностью защищены, поэтому прогулки в парке запрещены. Тем не менее, они могут перемещаться по району, чтобы облегчить социализацию.

Социализация

У собак есть несколько важных стадий развития, одна из которых-период социализации, который, как считается, лежит между 3 и 16 неделями. В течение этого времени щенкам необходимо познакомиться с как можно большим количеством разных людей, животных и ситуаций.

Неспособность социализировать вашего щенка может привести к сильному страху перед этим фактором в более позднем возрасте и, в некоторых случаях, к развитию устойчивых поведенческих проблем.

Собаки, которым отказано в контакте с детьми, могут стать чрезмерно агрессивными в их присутствии, бросаясь на них и даже пытаясь укусить. Невозможно переоценить важность приложенных усилий для того, чтобы щенки могли видеть, слышать и обонять как можно больше различных существ и ситуаций.

Именно это поможет вашей собаке легче ориентироваться в жизни.

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Разлука

Локдаун привел к резкому увеличению количества времени, которое владельцы проводят со своими домашними животными, что может привести к усилению беспокойства собак о разлуке, когда владельцы вернутся на работу.

Считается, что эта проблема возникает из-за чрезмерной привязанности между животным и его хозяином, что часто приводит к переселению животного.

Типичные симптомы этого тревожного расстройства включают мочеиспускание или дефекацию в помещении, лай и скулеж, разрушение дома, попытки побега или членовредительство, когда домашнее животное остается в одиночестве. Боязнь разлуки трудно излечить.

Важно приложить все усилия для того, чтобы предотвратить чрезмерную привязанность щенка на ранней стадии, постепенно увеличивая продолжительность времени, которое животное должно проводить в одиночестве.

Наборы различных средств смогут помочь щенку расслабиться в периоды разлуки. Такие вещи, как феромонные диффузоры, классическая музыка или ароматизаторы, известны своими расслабляющими свойствами.

Здоровая пища

Фото: Judith Wijnman/flickr

Несмотря на то, что иногда хочется дать щенку остатки со стола, существует длинный список продуктов, которые могут быть вредными для собак.

Например, шоколад, особенно горький, который содержит стимулятор теобромин. Лук и чеснок во всех формах могут вызвать повреждение красных кровяных телец, что в конечном итоге приведет к анемии. Ксилит, искусственный подсластитель, содержащийся в таких продуктах, как жевательные резинки без сахара, некоторые арахисовые пасты и сладости, могут вызвать резкое падение уровня сахара в крови и даже печеночную недостаточность.

Список других продуктов, опасных для собак, довольно обширен, включая, в частности, кофеин, алкоголь, виноград и изюм. Владельцы должны ознакомиться со списком продуктов, которые вредны для собак, и немедленно обратиться к ветеринару в случае попадания вредной пищи в желудок.

Ядовитые растения

Важно помнить, что щенки могут есть все, что увидят на своем пути. Поэтому владельцы должны знать о многих ботанических опасностях. Следует избегать таких растений, как нарциссы и пуансеттии. Семена и листья — желуди, плющ и омела, также могут нести риск для жизни собак.

Ранние признаки токсикоза могут включать рвоту, диарею и слюнотечение, причем более серьезные последствия, такие как повреждение печени и почек, проявляются до двух дней. Опять же, если вы вдруг заметили, что ваш щенок съел потенциально ядовитое растение, следует немедленно обратиться за помощью к ветеринару.

Завести собаку всегда просто, а вот нести за нее ответственность в разы сложнее. Однако знание приведенных выше советов, поможет сохранить вашего щенка здоровым и счастливым.