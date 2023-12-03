Зелене цуценя золотистого ретривера здивувало оригінальним забарвленням і отримало кличку Мохіто

Мешканка Німеччини була здивована, коли одне з дев'яти цуценят, народжених від її собаки, виявилося зеленим.

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Джоанна Джастіс із Вермельскірхена, північна Німеччина, зазнала шоку, коли її золотистий ретривер Мелоді народила дев'ять цуценят, зокрема одного з шерстю зеленого відтінку. Власниця собаки вирішила назвати унікальне цуценя Мохіто — на честь знаменитого коктейлю зеленого кольору. Про це пише Mirror Online.

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У Великобританії народилися восьмеро цуценят найрідкіснішої породи собак у світі

Тоді вона сказала: "Спочатку я дуже хвилювалася, коли він народився. Але ми раді, що всі дев'ять цуценят здорові".

Зелене цуценя Мохіто Фото: Скриншот

Вважається, що це рідкісне захворювання виникає, коли цуценята світлого забарвлення вступають у контакт із білівердином — зеленим пігментом, що міститься в жовчі — тим самим пігментом, який ми отримуємо, коли синці стають зеленими.

Жовч забарвила шерсть Мохіто в утробі Мелоді. Зеленуватий відтінок найпомітніший у порід світлих забарвлень, таких як лабрадори, він не шкодить здоров'ю собаки і зникає через кілька тижнів.

Тож Мохіто щасливий і здоровий, незважаючи на свій незвичайний колір.

Собачий шеф-кухар і експерт із собак Кікі Кейн розповіла: "Винуватцем появи такого унікального кольору є хімічна речовина під назвою білівердин, що змушує жовч (а іноді й синці, що загоюються) ставати зеленими. Рівень білівердину в Мелоді був незвично високим, забарвивши шерсть цуценяти. Цей стан не небезпечний, просто рідкісний".

Зелене цуценя Мохіто зі своїми братами та сестрами Фото: Getty Images

Mirror Online раніше повідомляв про іншого собаку на прізвисько Фісташка, яка також позеленіла в утробі матері. Цуценя народилося на фермі в Сардинії 2020 року, власник якої Крістіан Малоччі сказав, що не міг повірити своїм очам, коли одна з восьми його собак народила рідкісне цуценя.

У той час як всі його брати і сестри народилися з кремово-білою шерстю, у шерсті Фісташки був дуже помітний зелений відтінок. Забарвлення чарівного цуценяти виникло через рідкісну пігментацію, що виникла після змішування з навколоплідними водами.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про те, як доглядати за цуценятами, щоб вони росли здоровими і веселими.