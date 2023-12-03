Кулинарные лайфхаки: как долго сохранить лимон свежим

Заплесневевший лимон есть нельзя, но можно сохранить его свежим на долгое время с помощью одного простого способа.

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Лимон ценится за свои полезные свойства для здоровья человека. Вода с лимоном в летнюю жару помогает лучше утолить жажду, а в зимние холода чай с лимоном позволяет быстрее согреться. О том как хранить этот ценный фрукт рассказало издание ElegantWoman.

К сожалению, после того, как лимон надрезан, он портится очень быстро. И если у вас не большое семейное чаепитие или не вся семья любит лимоны, есть риск выбросить испорченный заплесневевший фрукт не успев его съесть полностью.

В обычных условиях, надрезанный лимон хранится в холодильнике не больше недели. А если вы вдруг забыли его на столе, а в кухне довольно тепло, плесень может появиться уже через сутки.

Если лимон заплесневел, есть его уже нельзя. Такой фрукт нужно только выбросить. Но существует один способ, который может продлить срок жизни лимона и он долго будет свежим.

Как продлить срок годности лимона

Чтобы сохранить лимон свежим, как будто вы его только что разрезали, сделайте следующее:

нарежьте лимон небольшими кусочками;

разложите кусочки в ячейки формочки для льда;

залейте форму водой;

уберите форму с лимоном в морозилку.

В таком виде лимон может храниться очень-очень долго. Теперь, когда вам захочется выпить чай или воду с лимоном, достаньте один-два кубика, и бросьте в стакан.

Как хранить лимоны Фото: Pixabay

Напомним простой рецепт вкусного лакомства — мягкое и ароматное лимонное печенье. Эти печенья увеличиваются в духовке и буквально тают во рту.

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