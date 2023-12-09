Страх переговоров: 6 советов для интровертов

У интровертов есть сильные стороны, которые могут помочь им стать успешными переговорщиками при достаточной практике и настойчивости.

Related video

Большинство из нас хотя бы немного пугает сама идея переговоров. Особенно трудными переговоры могут быть для интровертов. И не потому, что им не хватает уверенности, а потому, что переговоры часто требуют некоторого позерства и блефа, которые интроверты обычно не используют. Хотя интровертам может быть менее комфортно вести переговоры, у них есть много сильных сторон, которые могут помочь им стать выдающимися переговорщиками. Об этом пишет издание WiseBread.

Некоторые люди кажутся прирожденными переговорщиками. Они умеют говорить гладко, быстро находят ответы на неожиданные вопросы, им всегда удается сказать правильные вещи, чтобы получить именно то, что они хотят. Но на самом деле никто не рождается хорошим переговорщиком. Переговоры — это навык, и он требует большой практики, и неважно, интроверт вы или нет.

1. Исследуйте и готовьтесь

Интроверты, как правило, процветают, когда они заранее исследовали задачу и подготовились. Проводя исследования, вы вооружаетесь фактами. Это жизненно важно, потому что вам больше не нужно полагаться на свое мнение или эмоции, которые интровертам может быть трудно проявлять открыто.

Изучите вопрос, составьте список аргументов, отметься свои преимущества и достижения.

2. Подумайте о результате

Подумайте о том, как другая сторона потенциально может ответить на ваш запрос или предложение. Например, если вы просите о повышении зарплаты, подготовьте ответы для разных вариантов развития событий:

если начальник согласится;

если не согласится;

если вас уволят;

если вам предложат другую должность (повышение или понижение).

Оцените каждый возможный результат и то, как вы с ним справитесь. Подумайте, что вы хотите получить и какой минимальный результат вас устроит.

Для интроверта нет ничего хуже, чем оказаться в замешательстве, поэтому будьте реалистичны и готовьтесь к неожиданностям.

3. Не ходите вокруг и задавайте вопросы

Так много возможностей упускается из-за того, что люди не знают, как просить о том, чего они хотят, или слишком боятся заявить о своем желании. Найдите в себе смелость, переходите к делу и спрашивайте о том, что для вас действительно важно. И помните, что невозможно узнать ответы, не задавая вопросов.

4. Покажите взаимную выгоду

Аргументируйте, почему вы должны получить то, о чем просите. И укажите, какую выгоду получит вторая сторона, если предоставит это вам. Переговоры будут успешными, когда обе стороны четко увидят, какую пользу смогут получить.

5. Делайте паузы

Обычно интровертам надо подумать о том, что они собираются сказать, прежде чем произнести это. Такие паузы можно использовать себе на пользу.

Если кто-то задает вам неожиданный вопрос, не стесняйтесь сделать паузу, прежде чем ответить. Пока вы собираетесь с мыслями, другой человек может предложить дополнительные объяснения или даже пойти на уступки, опасаясь что пауза может означать вашу негативную реакцию.

6. Практикуйтесь и репетируйте

Если вы очень волнуетесь перед важными переговорами, отрепетируйте каждое свое действие:

как вы войдете в комнату;

как поприветствуете собеседника;

как начнете разговор и т. д.

Хотя бы раз прорепетируйте перед зеркалом или камерой. Обратите внимание на свои движения, как выдержите руки, ерзаете ли на стуле, насколько уверенно и четко говорите.

Чем больше вы будете репетировать, тем больше будет ваша уверенность и убедительность.

Напомним, ВОЗ признало одиночество опасным для здоровья. Хотя многие из нас рассматривают одиночество как социальный аспект нашей жизни, последние исследования показали, что оно влияет на наше физическое здоровье не меньше других факторов.

Ранее Фокус писал, как стать успешной: 5 способов улучшить самодисциплину и достичь поставленных целей. Самодисциплина — это выбор, который мы делаем ежедневно, несмотря на сложности, препятствия и неуверенность в себе. Эксперт помогает понять, как развивать самодисциплину, чтобы добиться успеха в жизни.