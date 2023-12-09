Страх переговорів: 6 порад для інтровертів

В інтровертів є сильні сторони, які можуть допомогти їм стати успішними перемовниками за достатньої практики та наполегливості.

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Більшість із нас хоча б трохи лякає сама ідея переговорів. Особливо важкими переговори можуть бути для інтровертів. І не тому, що їм бракує впевненості, а тому, що перемовини часто вимагають певного позерства та блефу, які інтроверти зазвичай не використовують. Хоча інтровертам може бути менш комфортно вести переговори, у них є багато сильних сторін, які можуть допомогти їм стати видатними перемовниками. Про це пише видання WiseBread.

Деякі люди здаються природженими перемовниками. Вони вміють говорити гладко, швидко знаходять відповіді на несподівані запитання, їм завжди вдається сказати правильні речі, щоб отримати саме те, що вони хочуть. Але насправді ніхто не народжується хорошим перемовником. Переговори — це навичка, і вона потребує великої практики, і неважливо, інтроверт ви чи ні.

1. Досліджуйте і готуйтеся

Інтроверти, як правило, процвітають, коли вони заздалегідь досліджували завдання і підготувалися. Проводячи дослідження, ви озброюєтеся фактами. Це життєво важливо, тому що вам більше не потрібно покладатися на свою думку або емоції, які інтровертам може бути важко проявляти відкрито.

Вивчіть питання, складіть список аргументів, відмітьте свої переваги та досягнення.

2. Подумайте про результат

Подумайте про те, як інша сторона потенційно може відповісти на ваш запит або пропозицію. Наприклад, якщо ви просите про підвищення зарплати, підготуйте відповіді для різних варіантів розвитку подій:

якщо начальник погодиться;

якщо не погодиться;

якщо вас звільнять;

якщо вам запропонують іншу посаду (підвищення або пониження).

Оцініть кожен можливий результат і те, як ви з ним впораєтеся. Подумайте, що ви хочете отримати і який мінімальний результат вас влаштує.

Для інтроверта немає нічого гіршого, ніж опинитися в розгубленості, тому будьте реалістичні і готуйтеся до несподіванок.

3. Не ходіть коло та навколо, а ставте запитання

Так багато можливостей втрачається через те, що люди не знають, як просити про те, чого вони хочуть, або занадто бояться заявити про своє бажання. Знайдіть у собі сміливість, переходьте до справи і запитуйте про те, що для вас справді важливо. І пам'ятайте, що неможливо дізнатися відповіді, не ставлячи запитань.

4. Покажіть взаємну вигоду

Аргументуйте, чому ви маєте отримати те, про що просите. І вкажіть, яку вигоду отримає друга сторона, якщо надасть це вам. Переговори будуть успішними, коли обидві сторони чітко побачать, яку користь зможуть отримати.

5. Робіть паузи

Зазвичай інтровертам треба подумати про те, що вони збираються сказати, перш ніж вимовити це. Такі паузи можна використовувати собі на користь.

Якщо хтось ставить вам несподіване запитання, не соромтеся зробити паузу, перш ніж відповісти. Поки ви збираєтеся з думками, інша людина може запропонувати додаткові пояснення або навіть піти на поступки, побоюючись, що пауза може означати вашу негативну реакцію.

6. Практикуйтеся і репетируйте

Якщо ви дуже хвилюєтеся перед важливими переговорами, відрепетируйте кожну свою дію:

як ви ввійдете в кімнату;

як привітаєте співрозмовника;

як почнете розмову тощо.

Хоча б раз прорепетируйте перед дзеркалом або камерою. Зверніть увагу на свої рухи, як витримаєте руки, чи соваєтеся на стільці, наскільки впевнено і чітко говорите.

Що більше ви репетируватимете, то більшою буде ваша впевненість і переконливість.

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