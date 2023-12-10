"Ищет возможность затеять драку": отец запретил дочери посещать семейный дом на Рождество

Мужчина рассказал, что был вынужден запретить своей дочери посещать семейный дом на Рождество после ее постоянного грубого обращения со своим младшим братом. В сети многие поддержали такое решение.

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Братья и сестры часто ссорятся. Все это часть взросления и изучения границ и обмена опытом. Однако один отец рассказал, что он был вынужден запретить своей дочери посещать семейный дом на рождественские каникулы, потому что она не может хорошо относиться к своему младшему брату, сообщает Мirror.

Теперь мужчина задается вопросом, не слишком ли он отреагировал. Делясь ситуацией в социальных сетях, 49-летний отец троих детей объяснил, что его старший ребенок, дочь по имени Сидней 19-ти лет, никогда не ладила со своим 16-летним братом Лукасом.

Что происходит в семье

В настоящее время она ходит в колледж, обучение в котором оплачивают ее родители.

"Когда мы с Сидни остаемся один на один, она отличный ребенок. Она умная, веселая, ставит цели и усердно работает для их достижения. Я ее очень люблю и делаю все возможное, чтобы поддержать ее. Однако Сидни ужасно обращается со своим братом Лукасом, и почти всегда так было. Она постоянно придирается к нему, называет его глупым, принижает его достижения и вообще ведет себя грубо", — поделился мужчина.

Он объяснил, что на протяжении многих лет вместе с женой перепробовали все, чтобы решить эту проблему отношений в семье, включая индивидуальное консультирование Сидни и Лукаса и семейное консультирование для всех.

"Мы испробовали любые стимулы, которые только могли придумать, и, наконец, просто постарались максимально разделить их", — признался отец.

Он и его жена надеялись, что Сидни научится игнорировать Лукаса, если она не сможет с ним ладить, но этого не произошло. В День Благодарения, когда Сидни вернулся домой из колледжа, все началось снова.

"Она сразу же начала дразнить Лукаса по поводу его одежды, говорила ему, что он никогда не попадет в хороший колледж, и вообще использовала любую возможность, чтобы затеять драку. Это было утомительно", — рассказал мужчина.

Помня о недавних каникулах, отец решил все прояснить и предоставить дочери выбор: "Я сказал ей, что если она не сможет быть доброй или, по крайней мере, игнорировать своего брата, то она не сможет вернуться домой на Рождество. Она сначала подумала, что я шучу, и вроде как засмеялась и сказала, что не может этого обещать. Тогда я ответил, что все в порядке, но тогда не приходи домой".

Он дал понять Синди, что ей рады в любое время, когда она сможет вести себя вежливо со своей семьей и пообещал не лишать ее финансового обеспечения. Решение отца не понравилось его дочери. Она заявила, что больше никогда не вернется домой.

Как отреагировали люди

Прочитав пост мужчины в социальной сети, люди бросились уверять, что он не виноват. Один человек написал: "Вы не запрещаете ей приходить домой, вы просто настаиваете, чтобы она не издевалась над братом. Она предпочитает не возвращаться домой вместо того, чтобы изменить свое поведение".

Другой человек добавил: "Это именно оно. Ты сказал ей, что она может вернуться домой, если будет хорошо относиться к своему брату. Она скорее изолируется и устроит истерику. Это не твоя вина, это недостаток характера, который ей нужно исправить самой. Может быть, стоит спросить ее, почему для нее важнее издеваться над братом, чем быть желанным гостем в семейном доме".

Напомним, 7 декабря Фокус писал о том, что жениху знаменитой невесты грозит пожизненное заключение. Мужчина прославился в социальных сетях в ноябре, когда его жена выложила в соцсети видео их пышной свадьбы.