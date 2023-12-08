Уже совсем скоро. Назван день в году, когда пары расстаются чаще всего

Согласно выводу специалистов, количество расставаний в этот период беспрецедентно возрастает.

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Сотрудники компании по обработке и визуализации данных Information Is Beautiful определили день в году, когда пары разводятся чаще всего. Накануне критического периода они напомнили о своем анализе обновлений статусов в Facebook, с помощью которого и была установлена "черная дата". Более подробно об этом написало издание New York Post.

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Согласно выводу специалистов, количество расставаний беспрецедентно возрастает 11 декабря. Впрочем, эксперты предупреждают, что сейчас пользователи сети значительно реже меняют статус отношений, поэтому эта дата может меняться.

Но в любом случае последние недели перед Рождеством являются критическими для романтических отношений. Это подтверждают и данные опроса приложения для знакомств Flirtini: три четверти их пользователей разорвали отношения именно во время этого праздничного периода.

40,4% опрошенных заявили, что испытывают беспокойство из-за выбора подарков для партнеров, а 50,6% переживают стресс, связанный с необходимостью приглашения "вторых половинок" на праздничные ужины и встречи с родственниками.

"Мы обычно воспринимаем Рождество и начало нового года как время для размышлений, поэтому неудивительно, что люди принимают решение разойтись", — говорит эксперт известных телевизионных шоу Шантель Оттен.

Количество разводов беспрецедентно растет 11 декабря Фото: pinterest.fr/forourspidey

Ее слова подтверждает и коуч Рикки Даймонд, которая твердо убеждена, что финансы, особенно в плане выбора подарков, усиливают психологическую нагрузку во время новогодних праздников.

"Мой лучший совет — сразу обсудить финансовые ожидания и вместе составить бюджет. Также предложите друг другу идеи для презентов. Это поможет убедиться, что вы на одной волне. Второй момент — это ваши пожелания относительно времени, проведенного с семьей. Определите заранее, каких родственников вы будете посещать, и найдите компромисс", — советует Даймонд.

Напомним, ранее Фокус писал о парне из Аргентины, который узнал об измене своей любимой девушки и придумал нестандартную идею, как ей хорошенько насолить.

Также мы рассказывали историю невесты, узнавшей об измене любимого за ночь до свадьбы. Девушке даже не приходило в голову, что любимый встречается с другой за ее спиной.