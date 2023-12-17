Жители города на Аляске увидят следующий восход солнца только 23 января 2024 года (фото)

Населенный пункт за Полярным кругом станет свидетелем восхода солнца только в следующем году и всего на один час.

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На самом севере Аляски город Уткиагвик вступил в период полярной ночи. Солнце жители увидят только 23 января 2024 года, около 13:09 по местному времени, сообщает Daily Star.

В это время 5123 жителя Уткиагвика на Аляске переживают "сумерки", Солнце остается скрытым за горизонтом. Ежегодное явление полярной ночи возникает из-за наклона Земли, в результате чего город погружается в длительную тьму. Несмотря на отсутствие дневного света, каждый день всего несколько часов жители этого города видят только сумерки.

"Они (жители Уткиагвика — ред.) не увидят солнце во всей его красе до конца января. Полной темноты не будет. Каждый день есть несколько часов, когда достаточно света, чтобы что-то видеть, но люди, которые здесь живут, технически видели свой последний закат в этом году", — объяснила Даниэль Бэнкс из The Weather Channel.

Университет Аляски в Фэрбенксе установил веб-камеру, которая показывает, как выглядит город в период полярной ночи.

Эти изображения помогают документировать важные вехи, такие как образование осеннего льда, устойчивый ледяной покров, весеннее таяние, появление тающих прудов и раскол льда летом.

На своем веб-сайте университет написал: "Помимо визуального представления о состоянии морского льда у Барроу, эти изображения устанавливают долгосрочную запись ключевых дат сезонной эволюции морского ледяного покрова, таких как: начало образования осеннего льда, образования устойчивого ледяного покрова, начала весеннего таяния, появления тающих прудов, начала таяния льда в начале лета, удаления или адвекции морского льда в летние месяцы".

Что известно о городе

Уткиагвик — город на самом севере Аляски. Один из самых северных городов мира и самый северный населенный пункт и город США. По состоянию на 2009 год примерно 61% населения составляют эскимосы. Старое название — в честь Джона Барроу. С 1 декабря 2016 года в результате референдума город официально носит традиционное эскимосское название Уткиагвик. Рядом находится мыс Барроу. Около города есть метеорологическая станция и ведется добыча нефти.

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