Дедушка любит скорость: изобретатель прицепил к своему велосипеду реактивный двигатель (видео)

Родственники умоляли мужчину отказаться от быстрой езды, но он настоял на своем.

Related video

Американский инженер на пенсии Роберт Мэддокс прославился благодаря своим невероятным изобретениям. Дедушка ездит на велосипеде, тележках, скейтах и даже санях Санты, предварительно прицепив к ним настоящий реактивный двигатель. Видео со своими экстремальными поездками он выкладывает на канале в YouTube, где на него подписано 436 тысяч пользователей.

Важно

Очень быстрый полет на Марс. Компания из США создает уникальный термоядерный двигатель

Родственники умоляли мужчину одуматься и отказаться от быстрой езды. Но он настоял на своем: собственноручно изготавливает реактивные транспортные средства, садится в кресло, заводит двигатель и разгоняется до 144 км/ч.

Результаты своих сногсшибательных тест-драйвов бесстрашный гонщик записывает на видео от первого лица.

Кстати, особая гордость дедушки — тройной бесклапанный реактивный двигатель, установленный на старую тележку.

Пользователи сети любят Мэддокса за его безумные эксперименты с двигателями. Свои достижения и необычные наработки он выкладывает на суд зрителей и охотно делится секретами.

Однако эксперты предупреждают, что повторять увиденное в кадре нельзя ни в коем случае, ведь это опасно для жизни.

Автор экстремальных роликов — профессионал, поэтому на свой страх и риск не пользуется страховкой.

Напомним, ранее Фокус писал о начале создания крупнейшего в мире термоядерного ракетного двигателя. Ученые говорят, что благодаря новому изобретению на Марс можно будет долететь всего за несколько месяцев, а до спутников Сатурна — всего за 2 года вместо восьми.

Кроме того, мы рассказывали, как старинная фотография дедушки стала "доказательством" путешествия во времени. Мужчина под псевдонимом Jimmy The Filmmaker утверждает, что его предок мог быть путешественником во времени, поскольку тот держит предмет, который удивительно похож на современный смартфон.