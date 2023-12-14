Резиновый шестой палец снова в тренде: если его одеть, то можно обогнать ИИ (фото)

Надев такой оригинальный аксессуар, можно разыграть коллег на новогоднем корпоративе.

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После ряда курьезных случаев со странными фото, сгенерированными искусственным интеллектом, в тренд снова вошли кольца в виде человеческих пальцев от немецкого дизайнера Нади Буттендорф. Надев один из таких оригинальных аксессуаров, можно не только весело разыграть коллег на новогоднем корпоративе, но и высмеять забавные ошибки ИИ, который часто "добавляет" людям на снимках лишние конечности.

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Для изготовления своих удивительных украшений Буттендорф, которая живет и работает в Берлине, закупает специальный силиконовый материал телесного цвета.

Художница утверждает, что ее украшения не продаются в магазинах, а созданы как объекты искусства в рамках проекта Fingerring еще в 2016 году. Впрочем, очень похожие безделушки без особого труда можно найти на интернет-маркетплейсах, в частности китайских AliExpress или Alibaba.

Кстати, кроме колец, дизайнер придумала и искусственные уши, которые выглядят не менее шокирующе.

На странице в Instagram дизайнер показывает, как с пользой использовать плоды ее творческой деятельности, в частности силиконовыми пальчиками можно выключать свет, открывать двери и свайпать экран смартфона.

Надя Буттендорф показывает свои странные украшения Фото: instagram.com/nadjalien Надя Буттендорф показывает свои странные украшения Фото: instagram.com/nadjalien

На одной из опубликованных ранее фотографий Буттендорф даже покрасила искусственный ноготь в яркий красный оттенок, чтобы ее маникюр был полноценным и гармоничным.

Дизайнер красит искусственный ноготь Фото: instagram.com/nadjalien

Напомним, ранее Фокус писал, что компания Midjourney, которая предлагает услугу создания изображений с помощью искусственного интеллекта, приостановила бесплатные пробные версии своего сервиса. На такой шаг разработчики нейросети пошли после того, как несколько ее сгенерированных изображений — включая фальшивые изображения ареста Дональда Трампа и Папы Римского в стильной куртке — стали вирусными в интернете.