Напились и лежали на тротуаре: в Великобритании закрыли ночной клуб из-за "детской вечеринки"

За несколько месяцев полиция зафиксировала в клубе 16 драк с участием подростков, случаи угрозы применения оружия, пьянства и краж. У полицейских также есть подозрения, что несовершеннолетние в клубе могли принимать наркотики.

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Ночной клуб Sunny's Bar на валлийском побережье временно закрыли после скандальной детской вечеринки по поводу дня рождения. По словам полицейских, прибывших на место происшествия, несколько 13-летних подростков, которые были гостями на вечеринке в клубе, лежали в бессознательном состоянии на тротуаре и были очень пьяными. Об этом пишет издание The Sun.

Согласно отчету полиции Северного Уэльса, есть также подозрение, что дети могли принимать наркотики, а у некоторых было изъято холодное оружие.

Местные жители, обеспокоенные порочной репутацией клуба и безудержным подростковым пьянством, требуют от местных властей закрыть клуб насовсем.

Пока что клуб на три месяца лишили лицензии на продажу алкоголя после десятков шокирующих инцидентов с участием подростков, которые напивались до такого состояния, что их приходилось госпитализировать.

В отчете полиции говорится, что вечеринка, на которой присутствовало более 50 подростков, проходила под присмотром всего двух взрослых сотрудников заведения. По словам полицейских, сотрудники не контролировали ситуацию и не оказали помощь трем подросткам, напившимся до беспамятства и уснувшим на тротуаре возле клуба.

В общей сложности полицейские зафиксировали в своем отчете за последние несколько месяцев 16 драк, угрозы применения оружия, пьянство и кражи.

Реакция клуба на инцидент

Клуб завил, что вечеринка была абсолютно "сухой", а алкоголь принесли с собой дети.

"К сожалению, двоим подросткам внезапно стало плохо. Причины этого неизвестны никому, кроме самих детей", – заявил представитель клуба.

Владелица клуба выразила сожаления по поводу происшествия и заявила, что ее "подставили" сотрудники, которые не обеспечили должный порядок на мероприятии.

Мнения местных жителей разделились

Местные жители, которые разговаривали с журналистами, заявили, что неоднократно обращались в полицию. Они жаловались на негативное влияние, которое оказывает клуб на весь район, а также утверждали, что Sunny's Bar "кишит наркотиками".

Несмотря на то, что клуб, по словам жителей района, создает хаос, есть и те, кто поддерживает Sunny's. Сторонники клуба говорят, что это едва ли не единственное место, где жители могут развлечься, хотя и признают, что там "нужно навести порядок".

Напомним, ведущий Top Gear рассказал о диких вечеринках принца Гарри. Пэдди МакГиннесс рассказал, как веселился в подпольном клубе в Челси с Гарри.

Ранее Фокус писал самый закрытый клуб Лондона — место для принцев и принцесс. У клуба "Освальдс" даже нет вывески, но тут всегда дежурят папарацци, надеясь увидеть селебрити.