Редкое заболевание "заставляет" женщину влюбляться во всех, кого она встречает (фото)

Синдром Уильямса поражает только 1 из 10 000 человек во всем мире, как мужчин, так и женщин. Дети с этим заболеванием проявляют гиперобщительность по сравнению со своими сверстниками.

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27-летняя Александра Берч из Великобритании родилась с синдромом Уильямса, который делает ее чрезвычайно "дружелюбной, ласковой, обаятельной и социально открытой". Женщина говорит, что у нее чрезвычайно редкое генетическое заболевание, которое "заставляет ее влюбляться во всех, кого она встречает", пишет Мirror.

Женщина имеет проблемы с когнитивными способностями и развитием, а также заболевания сердечно-сосудистой системы. Но наряду с этим, по данным Национальной медицинской библиотеки, пациенты могут быть "чрезмерно дружелюбными".

Ее старшая сестра Виктория рассказала, что невероятно общительный характер Александры означает, что ей захочется "всех обнять", даже незнакомцев. Поэтому, опасаясь неприятностей, пришлось научить Александру тому, что не у каждого представителя общества есть "добрые намерения".

Говоря о своем заболевании, сама Александра призналась: "Я уходила и просто обнимала кого угодно, и это мило, и большинство людей не возражают, но некоторые все же были против. Не все дружелюбны, не все имеют добрые намерения".

Синдром Уильямса поражает только 1 из 10 000 человек во всем мире, как мужчин, так и женщин. Люди рождаются с этим заболеванием, которое имеет сходство с синдромом Дауна. А дети с этим заболеванием проявляют гиперобщительность по сравнению со своими сверстниками.

"Раньше мне нравилось обнимать людей, которых я не знала, потому что это делало меня счастливой… Виктория научила меня не делать этого", — рассказала она.

Люди с синдромом Уильямса также обычно обладают схожими чертами лица, в том числе ослепительными голубыми глазами, как у Александры.

"Они все имеют тягу к музыке. У них схожие черты лица: более широкий рот и обычно у всех сверкающие голубые глаза", — объяснила ее сестра Виктория.

Сейчас у Александры огромное количество друзей, с которыми она общается по всему миру через Интернет. Сестры создают привлекательные дизайны одежды, которые нравятся людям по всему миру и рассказывают людям о синдроме Уильямса. Свои модели одежды они часто публикуют в социальных сетях.

Виктория сказала, что совместная работа, которую они выполняют, помогает ей увидеть мир глазами Александры. Сестры жертвуют процент своего заработка в Ассоциацию синдрома Уильямса, которая помогает другим людям с этим заболеванием.

Напомним, 17 декабря Фокус писал о том, что невеста запретила родителям присутствовать на своей свадьбе. Родители, ранее обещавшие накопить деньги на ее свадьбу, заявили, что не будут оплачивать счета.