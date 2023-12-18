Девушка рассказала, после какой фразы мужчины всегда делают ей предложение

26-летняя Марина Нойман твердо убеждена, что это по-особенному влияет на мышление мужчин.

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Марина Нойман из Майами, что в США, активно ищет любовь и хочет выйти замуж. На своей странице в TikTok девушка рассказывает, как можно этого достичь, в частности похвасталась эффективностью своей техники по обольщению.

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Чтобы заинтересовать потенциальных партнеров уже на первом свидании, Нойман категорически заявляет, что никогда не выйдет за них замуж.

Как ни странно, эта фраза работает, как магнит — ухажеры становятся более заинтересованными, активными и нетерпеливыми. Отказ стимулирует их к действию и заставляет доказать обратное.

Марина говорит, что об этом приеме впервые узнала после просмотра фильма "Памела, история любви" (2023) от Netflix. В документальном фильме рассказывается о жизни и творчестве канадско-американской актрисы и модели Памелы Андерсон.

Блогер Марина Нойман из Майами Фото: instagram.com/marinaneuman Блогер Марина Нойман из Майами Фото: instagram.com/marinaneuman

"По словам Андерсон, если вы хотите быть уверенными в женитьбе, то скажите мужчине, что вы никогда не выйдете за него замуж — и это случится уже через шесть месяцев", — говорит 26-летняя Марина в видео, которое стало вирусным.

Блогерша твердо убеждена, что отказ по-особенному влияет на мышление мужчин. Побуждает их стараться больше, чем когда-либо, чтобы завоевать сердце партнерши.

Ролик Нойман собрал более 1,3 миллиона. Зрители преимущественно подтверждают эффективность этой техники.

"Они терпеть не могут, когда слышат отказ", "Это работает всегда", "Поведение типичного самца", "Да это же банальная манипуляция. Он женится, а еще через шесть месяцев вы будете нанимать адвоката по разводам", "Мне предлагали жениться больше десятка раз. Чем меньше вы для этого делаете, тем больше они хотят", "Правда. Предложила мужу начать встречаться с кем-то другим. Через пять месяцев нас обвенчали", — пишут пользователи сети в комментариях.

Напомним, ранее Фокус писал о молодой паре из Индии, которая поженилась в рейсовом поезде, курсировавшем из Бенгалии в Джарханд. Один из случайных гостей торжественного события снял церемонию на камеру своего телефона. Это видео попало в социальные сети и завирусилось.

Также стало известно, что девушка вышла замуж за бывшего сводного брата. Пара, которая в детстве постоянно ссорилась, снова встретилась на вечеринке спустя 10 лет после развода родителей и заметила, что между ними проскочила искра.