Дівчина розказала, після якої фрази чоловіки завжди роблять їй пропозицію

26-річна Марина Нойман твердо переконана, що це по-особливому впливає на мислення чоловіків.

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Марина Нойман із Маямі, що в США, активно шукає кохання та хоче вийти заміж. На своїй сторінці у TikTok дівчина розповідає, як можна цього досягти, зокрема похизувалась ефективністю своєї техніки зі зваблювання.

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Аби зацікавити потенційних партнерів уже на першому побаченні, Нойман категорично заявляє, що ніколи не вийде за них заміж.

Як не дивно, ця фраза працює, наче магніт – залицяльники стають більш зацікавленими, активними та нетерплячими. Відмова стимулює їх до дії та змушує довести протилежне.

Марина каже, що про цей прийом вперше дізналася після перегляду стрічки "Памела, історія кохання" (2023) від Netflix. У документальному фільми розповідається про життя та творчість канадсько-американської акторки та моделі Памели Андерсон.

Блогерка Марина Нойман із Маямі Фото: instagram.com/marinaneuman Блогерка Марина Нойман із Маямі Фото: instagram.com/marinaneuman

"За словами Андерсон, якщо ви хочете бути впевненими в одруженні, то скажіть чоловікові, що ви ніколи не вийдете за нього заміж – і це трапиться уже через шість місяців", – каже 26-річна Марина у відео, яке стало вірусним.

Блогерка твердо переконана, що відмова по-особливому впливає на мислення чоловіків. Спонукає їх старатися більше, ніж будь-коли, щоб завоювати серце партнерки.

Ролик Нойман зібрав понад 1,3 мільйона. Глядачі переважно підтверджують ефективність цієї техніки.

"Вони терпіти не можуть, коли чують відмову", "Це працює завжди", "Поведінка типового самця", "Так це ж банальна маніпуляція. Він одружиться, а ще через шість місяців ви будете наймати адвоката з розлучень", "Мені пропонували одружитися більше десятка разів. Чим менше ви для цього робите, тим більше вони хочуть", "Правда. Запропонувала чоловікові почати зустрічатися з кимось іншим. Через п'ять місяців нас повінчали", – пишуть користувачі мережі у коментарях.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про молоду пару з Індії, яка одружилася у рейсовому потязі, що курсував з Бенгалії у Джарханд. Один із випадкових гостей урочистої події зняв церемонію на камеру свого телефона. Це відео потрапило у соціальні мережі та завірусилося.

Також стало відомо, що дівчина вийшла заміж за колишнього зведеного брата. Пара, яка в дитинстві постійно сварилася, знову зустрілася на вечірці через 10 років після розлучення батьків і помітила, що між ними проскочила іскра.