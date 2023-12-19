Дерзкий побег: главарь банды выдал себя за дочь, пытаясь сбежать из тюрьмы (фото)

Мужчина находился в тюрьме с 2013 года, после того как его заключили под стражу на 73 года и 10 месяцев.

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Клаувино да Силва пытался замаскироваться под свою 19-летнюю дочь во время дерзкого побега из тюрьмы в Бразилии, но был пойман в силиконовой маске, длинноволосом парике, очках, джинсах и розовой футболке. Об этой истории вспоминает Daily Star.

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Бразильский преступник, известный как "Коротышка", попытался сбежать из тюрьмы Джеричино, надев маску в стиле миссис Даутфайр и женскую одежду.

19-летняя дочь да Силвы, которая, как сообщается, была в курсе этой уловки, навещала отца за решеткой и намеревалась остаться в его камере, чтобы дать ему повод для завершения побега. Мужчину поймали в силиконовой маске, длинном темноволосом парике, очках, джинсах и розовой футболке с напечатанными мультяшными пончиками.

Издание отмечает, что у многих людей это вызвало воспоминания о культовом фильме "Миссис Даутфайр", где главный герой маскировался под пожилую домработницу в отчаянной попытке пообщаться со своими детьми. Уловка Да Силвы, осуществленная в 2019 году, сорвалась, так как из-за нервозности он был застигнут врасплох.

Да Силва входил в руководство "Красной команды", одной из самых могущественных преступных группировок Бразилии Фото: Prison Officials

Государственный секретарь по управлению тюрьмами Рио опубликовал снимки преступника в маскировочной одежде. Тюремные чиновники заявили, что его переведут в тюрьму строгого режима и наложат дисциплинарные взыскания, но всего через три дня после сорванной попытки побега он был найден мертвым в своей камере. Начальство исправительного учреждения заявило, что, скорее всего, он повесился.

Мужчину поймали при попытке побега Фото: Prison Officials

Да Силва входил в руководство "Красной команды", одной из самых могущественных преступных группировок Бразилии, контролировавшей значительную часть наркоторговли в Рио-де-Жанейро. Мужчина находился в тюрьме с 2013 года, после того как его заключили под стражу на 73 года и 10 месяцев.

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