"Библейская чума": нашествие лягушек привело к масштабным ДТП (фото)

Земноводные заполонили улицы и дома после того, как в этом районе прошли сильные дожди, в результате которых переполнились стоки и образовались скользкие лужи.

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"Библейская чума" стала причиной волнений среди жителей одного из городов Гондураса. Жабы, лягушки и головастики посеяли хаос на дорогах, вызвав множество столкновений автомобилей. Об этом пишет Metro.

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Земноводные заполонили улицы и дома города Чолома после того, как в этом районе прошли сильные дожди, в результате которых переполнились стоки и образовались скользкие лужи. Инцидент начался 3 декабря и, по словам местных жителей, продолжался не менее трех дней.

В один из моментов пикап потерял управление на оставленной слизи и вызвал столкновение, в которое попали не менее пяти автомобилей, включая автоцистерну, два грузовика и мотоцикл, который сгорел дотла.

По словам местных жителей, погибших нет, но дорога была заблокирована на некоторое время, из-за чего образовалась большая "пробка". Некоторых людей, попавших в аварию, пришлось доставлять в больницу в соседний город Сан-Педро-Сула.

"Это меня пугает. Это больше похоже на египетскую чуму", — сказал один из очевидцев ДТП.

Некоторых людей, попавших в аварию, пришлось доставлять в больницу в соседний город Фото: Jam Press

Согласно книге "Ветхий Завет: Исход", второй казнью Египта было нашествие земноводных. В рассказе говорится, что Моисей по повелению Бога вывел из Нила множество земноводных, и они покрывали Египет в течение трех дней.

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