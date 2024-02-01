Девушка с усами и монобровью объяснила, почему принципиально отказалась от бритья (фото)

Необычный внешний вид 31-летней Элдины Джаганджак из Копенгагена часто привлекает внимание мужчин, но в основном она получает положительные отзывы.

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31-летняя Элдина Джаганджак из Копенгагена, что в Дании, не бреет ноги, усы и не выщипывает монобровь, чтобы "отпугивать" плохих мужчин. О позиции женщины написал британский таблоид Daily Star.

По словам Элдины, монобровь и усы помогли ей принять себя настоящей, а также осознать женственность.

Необычный внешний вид датчанки часто привлекает внимание мужчин, но в основном она получает положительные отзывы.

"Реакция на мой внешний вид на самом деле почти всегда положительная, хотя за спиной иногда слышу и критику. Заметила, что некоторые взрослые мужчины пялятся на мои небритые ноги и брови так, будто у меня выросла третья голова. Однако меня это не очень волнует", — рассказывает женщина.

Элдина перестала бриться в 2020 году. Фото: Instagram/eldina_jaganjac

Отказ от бритья также помогает красавице избежать нежелательных знакомств, поскольку "консервативные" мужчины сразу ее обходят стороной.

Элдина говорит, что перестала бриться и исправлять брови в 2020 году. Однажды она поняла, что из-за лишних волос на лице общество заставляет ее чувствовать себя менее женственной. Тогда и было принято решение отбросить навязанные стереотипы и двойные стандарты относительно идеалов красоты.

"От женщин ожидают, что они должны тратить гораздо больше времени и денег на свой внешний вид, чем мужчины. Если мужчина не бреется и не выщипывает брови, никто этого не замечает и не комментирует, потому что в этом нет ничего необычного", — отмечает она.

Женщина отвергает навязанные стереотипы и двойные стандарты относительно идеалов красоты. Фото: Instagram/eldina_jaganjac

Женщина выступает за право каждого выбирать внешний вид по собственному усмотрению.

"Делайте то, что вам комфортно, а правильные друзья будут рядом. Я не являюсь сторонницей или противницей бритья, но я выступаю за права иметь выбор. Надо понимать, что во многих регионах мира женщины действительно имеют более заметные и темные волосы, поэтому их подталкивают к изменению своей внешности больше, чем женщин, например, в Скандинавии, где волосы у людей в целом светлее и менее заметны", — добавила Элдина.

Элдина говорит, что монобровь и усы помогли ей принять себя настоящей, а также осознать женственность. Фото: Instagram/eldina_jaganjac Элдина говорит, что монобровь и усы помогли ей принять себя настоящей, а также осознать женственность. Фото: Instagram/eldina_jaganjac

Напомним, ранее уникальное 20-летнее наблюдение за идентичными близнецами наглядно продемонстрировало, как ботокс меняет внешность. Одна из сестер, которым на момент начала эксперимента в 2006 году было по 38 лет, регулярно делала инъекции ботокса, а другая отказывалась от подобных процедур. Потом их лица сравнили, чтобы выявить интенсивность проявления признаков старения.

Кроме того, Фокус писал о 33-летней Глори Киньйонес из Нью-Йорка, которая мечтала стать моделью, несмотря на врожденный порок из-за нарушения роста костей. Ее путь в индустрию моды был тернистым, потому что девушка еще с детства пережила немало хейта и травли от сверстников.