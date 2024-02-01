Дівчина з вусами та монобровою пояснила, чому принципово відмовилась від гоління (фото)

Незвичний зовнішній вигляд 31-річної Елдіни Джаґаньджак з Копенгагена часто привертає увагу чоловіків, але здебільшого вона отримує позитивні відгуки.

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31-річна Елдіна Джаґаньджак з Копенгагена, що в Данії, не голить ноги, вуса та не вищипує моноброву, щоб "відлякувати" поганих чоловіків. Про позицію жінки написав британський таблоїд Daily Star.

За словами Елдіни, моноброва та вуса допомогли їй прийняти себе справжньою, а також усвідомити жіночність.

Незвичний зовнішній вигляд данки часто привертає увагу чоловіків, але здебільшого вона отримує позитивні відгуки.

"Реакція на мій зовнішній вигляд насправді майже завжди позитивна, хоча за спиною лунає й критика. Помітила, що деякі дорослі чоловіки витріщаються на мої неголені ноги й брови так, ніби у мене виросла третя голова. Однак мене це не дуже хвилю.", – розповідає жінка.

Елдіна перестала голитися у 2020 році. Фото: Instagram/eldina_jaganjac

Відмова від гоління також допомагає красуні уникнути небажаних знайомств, позаяк "консервативні" чоловіки одразу її оминають.

Елдіна каже, що перестала голитися та виправляти брови у 2020 році. Одного дня вона зрозуміла, що через зайве волосся на обличчі суспільство змушує її відчувати себе менш жіночною. Тоді й було прийняте рішення відкинути нав’язані стереотипи та подвійні стандарти щодо ідеалів краси.

"Від жінок очікують, що вони мають витрачати набагато більше часу та грошей на свій зовнішній вигляд, аніж чоловіки. Якщо чоловік не голиться і не вищипує брови, ніхто цього не помічає і не коментує, бо в тому немає нічого незвичайного", – зазначає вона.

Жінка відкидає нав"язані стереотипи та подвійні стандарти щодо ідеалів краси. Фото: Instagram/eldina_jaganjac

Жінка виступає за право кожного обирати зовнішній вигляд на власний розсуд.

"Робіть те, що вам комфортно, а правильні друзі будуть поруч. Я не є прихильницею чи противницею гоління, але я виступаю за права мати вибір. Треба розуміти, що у багатьох регіонах світу жінки дійсно мають більш помітне і темне волосся, тож їх підштовхують до зміни своєї зовнішності більше, аніж жінок, наприклад, у Скандинавії, де волосся у людей загалом світліше та менш помітне", – додала Елдіна.

Елдіна каже, що моноброва та вуса допомогли їй прийняти себе справжньою, а також усвідомити жіночність. Фото: Instagram/eldina_jaganjac Елдіна каже, що моноброва та вуса допомогли їй прийняти себе справжньою, а також усвідомити жіночність. Фото: Instagram/eldina_jaganjac

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