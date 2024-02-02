Библиотекарь тайно прячет телефоны в книги, чтобы спасти людям жизнь (фото)

Американка лично покупает необходимую технику и оплачивает все расходы. Она утверждает, что уже собрала и передала нуждающимся три таких "набора для побега".

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Библиотекарь Молли Рипортелла из американского города Вествуд (штат Нью-Джерси) предложила необычный способ, как помочь жертвам домашнего насилия сбежать от своих обидчиков. Женщина даже основала собственную организацию Biblio Underground.

Молли додумалась прятать мобильные телефоны и информацию о центрах социальной поддержки внутри библиотечных книг на абонементе. Такие "наборы для побега" под видом обычных изданий она раздает женщинам, страдающим в абьюзивных отношениях.

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Эта идея возникла еще в 2020 году, когда библиотекарша помогала коллеге спастись от мужа-обидчика, сохранив в своем дополнительном телефоне нужные контакты и спрятав устройство в книге.

Позже Рипортелла решила усовершенствовать и масштабировать свой социальный проект Biblio Underground. Женщина берет списанные на макулатуру книги, аккуратно вырезает внутри несколько страниц и вкладывает туда смартфон с оплаченным тарифным планом, информацией о центрах помощи, а также небольшую сумму денег.

Американка лично покупает необходимую технику и оплачивает все расходы. Она утверждает, что уже собрала и передала нуждающимся три таких "набора для побега".

Молли прячет телефоны в библиотечные книги Фото: Molly Riportella/BiblioUnderground

Молли надеется, что ее идею подхватят и другие библиотекари-волонтеры, распространяя эти книги через центры социальной поддержки, больницы и полицию.

"Библиотекари имеют знания и необходимую инфраструктуру для создания и отправки подобных книг", — отметила Рипортелла.

Рипортелла надеется, что ее идею подхватят и другие библиотекари-волонтеры Фото: Molly Riportella/BiblioUnderground

Напомним, ранее Фокус писал о пользователе популярного форума Reddit с никнеймом TonyClifton323, который выложил отрывок из книги с правилами поведения для мужчин. Многих людей удивил список вещей, которые, по мнению автора необычного произведения, нельзя делать в отношениях супругам.

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