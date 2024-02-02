Бібліотекарка таємно ховає телефони у книги, щоб врятувати людям життя (фото)

Американка особисто купує необхідну техніку та оплачує всі витрати. Вона стверджує, що вже зібрала й передала нужденним три таких "набори втечі".

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Бібліотекарка Моллі Ріпортелла з американського міста Вествуд (штат Нью-Джерсі) запропонувала незвичний спосіб, як допомогти жертвам домашнього насильства втекти від своїх кривдників. Жінка навіть заснувала власну організацію Biblio Underground.

Моллі додумалась ховати мобільні телефони та інформацію про центри соціальної підтримки всередині бібліотечних книг на абонементі. Такі "набори втечі" під виглядом звичайних видань вона роздає жінкам, які страждають в аб'юзивних стосунках.

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Ця ідея виникла ще у 2020 році, коли бібліотекарка допомагала колезі врятуватися від чоловіка-кривдника, зберігши у своєму додатковому телефоні потрібні контакти й сховавши пристрій у книжці.

Пізніше Ріпортелла вирішила удосконалити та масштабувати свій соціальний проєкт Biblio Underground. Жінка бере списані на макулатуру книги, акуратно вирізає всередині кілька сторінок і вкладає туди смартфон з оплаченим тарифним планом, інформацією про центри допомоги, а також невелику суму грошей.

Американка особисто купує необхідну техніку та оплачує всі витрати. Вона стверджує, що вже зібрала й передала нужденним три таких "набори втечі".

Моллі ховає телефони у бібліотечні книги Фото: Molly Riportella/BiblioUnderground

Моллі сподівається, що її ідею підхоплять й інші бібліотекарі-волонтери, поширюючи ці рятівні книги через центри соціальної підтримки, лікарні та поліцію.

"Бібліотекарі мають знання та необхідну інфраструктуру для створення та надсилання подібних книг", – зазначила Ріпортелла.

Ріпортелла сподівається, що її ідею підхоплять й інші бібліотекарі-волонтери Фото: Molly Riportella/BiblioUnderground

Нагадаємо, раніше Фокус писав про користувача популярного форуму Reddit з нікнеймом TonyClifton323, який виклав уривок із книги з правилами поведінки для чоловіків. Багатьох людей здивував список речей, які, на думку автора незвичайного твору, не можна робити у стосунках подружжю.

Крім того, читачів налякала легенда про "проклятий" вірш японського поета Сайдзе Ясо, після прочитання якого "вмирають". Подкастери Гевін Рута та Карлос Хуїко намагалися з'ясувати, чи це правда.