Жена миллионера рассказала, какие поступки ставят крест на браке с богатым мужчиной

Женщина призналась, что ей запрещено следить за любимым и проверять его личные вещи. Также она должна всегда "выглядеть на 10 из 10".

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Блогерша Суди, вышедшая замуж за миллионера Джамала, поделилась списком обязательных правил, которых она должна придерживаться, чтобы сохранить брак. По ее словам, быть женой состоятельного мужчины не так уж и просто, как кажется на первый взгляд. О ее истории написал британский таблоид The Sun.

Супруги живут в центре Дубае. Джамал полностью содержит любимую и обеспечивает ей роскошную и беззаботную жизнь. Но в обмен на это Суди должна следовать определенным ограничениям и придерживаться "базовых" правил, среди которых запрет ругаться, создавать "драму и проблемы" на ровном месте, а также оставлять дверь в туалет открытой.

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"Я считаю, что ругань — это очень по-мужски, и меня просто научили этого не делать. То же касается "политики открытых дверей". Поход в туалет — это что-то очень интимное и личное, и я бы никогда не сделала этого в присутствии мужчины", — делится Суди.

Кроме того, блогерша отметила, что ей запрещено следить за мужем и проверять его личные вещи. Также она должна всегда "выглядеть на 10 из 10".

Суди и ее муж Джамал Фото: TikTok

Ее видео в TikTok произвело настоящий фурор, набрав на момент публикации более 381 тысячи просмотров.

Пользователи шокированы рассказом жены миллионера и оставили сотни гневных комментариев. Многие не могут поверить, что у Суди такие строгие ограничения в поведении.

"Пожалуйста, скажите мне, что вы шутите"

"Дай знак, если тебя держат там против воли"

"Господи, зачем ты это говоришь?"

"Мужчина всегда должен быть лучшим другом!"

"Мне просто грустно"

"У меня появилось плохое предчувствие после того, как я это увидел"

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Также стало известно, что парень узнал об измене возлюбленной и придумал хитрый план мести. Кадры его поступка, которые попали на видео, привлекли внимание многих зрителей по всему миру. Ролик стал вирусным и быстро набрал более двух миллионов просмотров.