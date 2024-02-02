Дружина мільйонера розказала, які вчинки ставлять хрест на шлюбі з багатим чоловіком

Жінка зізналась, що їй заборонено стежити за коханим та перевіряти його особисті речі. Також вона має завжди "виглядати на 10 із 10".

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Блогерка Суді, яка одружена з мільйонером Джамалом, поділилася списком обов’язкових правил, яких вона має дотримуватись, щоб зберегти шлюб. За її словами, бути дружиною заможного чоловіка не так вже й просто, як здається на перший погляд. Про її історію написав британський таблоїд The Sun.

Подружжя живе у центрі Дубаї. Джамал повністю утримує кохану та забезпечує їй розкішне та безтурботне життя. Але в обмін на це Суді має слідувати певним обмеженням та дотримуватися "базових" правил, серед яких заборона лаятися, створювати "драму та проблеми" на рівному місці, а також залишати двері у вбиральню відчиненими.

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"Я вважаю, що лайка – це дуже по-чоловічому, і мене просто навчили цього не робити. Те саме стосується "політики відкритих дверей". Похід до туалету – це щось дуже інтимне та особисте, і я б ніколи не зробила цього в присутності чоловіка", – ділиться Суді.

Крім того, блогерка зазначила, що їй заборонено стежити за чоловіком та перевіряти його особисті речі. Також вона має завжди "виглядати на 10 із 10".

Суді та її чоловік Джамал Фото: TikTok

Її відео у TikTok викликало справжній фурор, набравши на момент публікації понад 381 тисячу переглядів.

Користувачі шоковані розповіддю дружини мільйонера та залишили сотні гнівних коментарів. Багато хто не може повірити, що Суді має такі суворі обмеження у поведінці.

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Раніше Фокус повідомляв, що невідома пара затьмарила найкращі урочистості світових зірок. Мільйони користувачів соцмереж намагаються дізнатися більше про молодят і вартість їхньої весільної церемонії, яку закохані з королівським розмахом провели в столиці Франції.

Також стало відомо, що хлопець дізнався про зраду коханої і придумав хитрий план помсти. Кадри його вчинку, які потрапили на відео, привернули увагу багатьох глядачів по всьому світу. Ролик став вірусним і швидко набрав понад два мільйони переглядів.