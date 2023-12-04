"Є зворотний бік": дружина мільйонера поскаржилася на труднощі розкішного життя (відео)

Зазвичай жінка ділиться враженнями про дорогі походи по магазинах, регулярні процедури з догляду за обличчям і шикарні вечері. Однак цього разу поскаржилася на труднощі у своєму житті.

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Жінка, яка народилася у Великій Британії та вийшла заміж за дубайського мільйонера, стверджує, що їй доводиться тяжко, адже у розкішного способу життя є і свої "мінуси". Про це популярна в соцмережах домогосподарка розповіла в одному зі своїх відео, опублікованому в TikTok.

Британка стверджує, що її життя не завжди легке, і одна з труднощів, з якою вона стикається, — це походи в ресторани й увага інших жінок до її чоловіка.

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Багата дубайська домогосподарка на ім'я Суді повідала про своє екстравагантне і розкішне життя у шлюбі з мільйонером. Більшість людей вважають, що її життя не пов'язане зі стресом, але вона стверджує, що це далеко не так.

Зазвичай жінка ділиться в мережі моментами свого екстравагантного способу життя, зокрема пишними вечерями з чоловіком Джамалем і своїми розкішними покупками. В одному з відео вона поділилася тим, скільки грошей вона витратила за один тиждень, показавши, що "виклала" 500 000 доларів за поїздку в Європу і 50 000 доларів на купівлю дизайнерських речей від таких брендів, як Louis Vuitton і Chanel. Однак Суді визнає, що не завжди все буває добре і райдужно.

"Найгірші речі в житті з мільйонером", — підписала брюнетка одне зі своїх відео.

Суді розповіла, що не завжди все буває добре і райдужно Фото: TikTok

У ролику вона позувала поруч із чоловіком, на якому вдягнені золоті намиста. Зірка TikTok розповіла про речі, які вона ненавидить у своєму розкішному житті. За її словами, це походи в ресторани, де офіціанти подають їй занадто багато їжі. Вона хоче відмовитися, але не хоче здатися прискіпливою.

Також Суді зізнається, що її дратує, коли інші жінки проявляють увагу до її чоловіка, і коли її він намагається зробити її "вагітною 24/7". Ще одна складність, з якою стикається багата домогосподарка, — необхідність завжди виглядати якнайкраще, що означає регулярні походи в салон, щоб зробити зачіску, манікюр і макіяж.

Ролик, опублікований у TikTok, набрав понад 24 мільйони переглядів і 2,3 мільйона вподобань. Люди поспішили поділитися своєю думкою про життя красуні.

"Тоді роздайте вечерю бідним людям, надто багато випендрежу", "У людей є все, а вони все одно скаржаться", "Чому б нам не забрати всі гроші та подивитись, чи залишилось між вами кохання?", "Яке важке життя". "Хотів би я мати такі проблеми", — писали глядачі.

Раніше Фокус повідомляв, що невідома пара затьмарила найкращі урочистості світових зірок. Мільйони користувачів соцмереж намагаються дізнатися більше про молодят і вартість їхньої весільної церемонії, яку закохані з королівським розмахом провели в столиці Франції.

Також стало відомо, що хлопець дізнався про зраду коханої і придумав хитрий план помсти. Кадри його вчинку, які потрапили на відео, привернули увагу багатьох глядачів по всьому світу. Ролик став вірусним і швидко набрав понад два мільйони переглядів.