"Сюрприз" через 60 лет: пенсионерка едва не убила любимого из-за открытки от бывшей

Пострадавший получил серьезные травмы: открытые раны на обеих руках и животе, а также укусы и ушибы. Однако он уже все простил и даже пытается освободить свою возлюбленную из тюрьмы.

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71-летняя Берта Ялтер из Северного Майами-Бич (штат Флорида, США) предстала перед законом за попытку убийства своего мужа, с которым прожила в счастливом браке почти 52 года. Это произошло из-за открытки, присланной мужу его бывшей из Турции. Подробнее об этой истории написало издание Independent.

Согласно отчету об аресте, Ялтер пыталась задушить своего возлюбленного подушкой, когда узнала, что он получил открытку от женщины, с которой встречался около 60 лет назад.

Пострадавший получил серьезные травмы: открытые раны на обеих руках и живота, укусы и ушибы.

Адвокат женщины заявил репортерам, что пара пенсионеров очень сильно поссорилась, но его клиентка не намеревалась убивать мужа.

"Это пара прожила в браке почти 52 года. Полиция крайне преувеличила обвинения в этом деле. Муж клиентки уверяет, что с ним все в порядке. Он сожалеет о ссоре", — сказал законный представитель и отметил, что потерпевшего госпитализировали только потому, что правоохранители настояли на этом.

Мужчина сейчас лечится и даже пытается освободить свою жену из тюрьмы. Несмотря на свои предыдущие показания, он начал отрицать попытку удушения и утверждает, что с ним "все в порядке".

71-летняя Берта Ялтер из Северного Майами-Бич чуть не задушила своего мужа Фото: Independent

В свою очередь, в полиции утверждают, что есть видеозапись инцидента. Она будет использована в качестве доказательства для выяснения, что на самом деле произошло в тот трагический день.

"Обвиняемая также призналась, что мочилась на него. Итак, если вы посмотрите на совокупность обстоятельств, то это похоже на нечто большее, чем домашнее насилие", — заверил государственный прокурор.

Неизвестно, находится ли Берта до сих пор в тюрьме, но суд постановил, чтобы она держалась подальше от своего благоверного даже после освобождения.

Напомним, ранее Фокус писал о 23-летней Элис Вуд, которая обвиняется в убийстве своего 24-летнего парня Райана Уотсона. Как утверждает суд, женщина сбила возлюбленного после того, как заметила его в компании незнакомой девушки на благотворительной вечеринке.

Кроме того, экоактивистка Лиза Уилсон из Лондона шесть лет состояла в отношениях с полицейским под прикрытием Марком Стоуном (это его вымышленное имя), пока не узнала ужасную правду. Момент истины наступил после того, как британка проверила паспорт своего возлюбленного и увидела другое имя.