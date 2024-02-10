"Кто их так избил": пластического хирурга высмеяли за фото клиентов до и после операции (видео)
Интересно, что подтяжка лица у "мастера" стоит аж 50 тысяч долларов.
Пластический хирург, который называет себя "Доктором Ким", получил бешеную популярность в TikTok благодаря видео, демонстрирующим противоречивые внешние трансформации своих клиентов после хирургического вмешательства. Расследование о его деятельности сделал американский коллега в YouTube.
О докторе Киме публично стало известно еще в прошлом году, когда он начал выкладывать свои потрясающие ролики с кадрами "до" и "после" пластической операции, провоцируя тем самым шквал критических замечаний, насмешек и обсуждений.
До сих пор нет единства в вопросе, кто же такой на самом деле доктор Ким? Юзеры интересуются его биографией, опытом работы, а также наличием лицензии на осуществление соответствующих процедур.
Существует версия, что это Ким Джи-Хун — врач из Южной Кореи. Однако, если позвонить на его номер в WhatsApp, то потенциальных клиентов почему-то приглашают на консультации в Шанхай, что в Китае. Отмечается, что подтяжка лица у "мастера" стоит 50 тысяч долларов.
В комментариях под видео пользователи сети постоянно спорят. Одни твердо убеждены, что Ким — один из худших пластических хирургов в мире. Другие считают, что восприятие "трансформаций" искажено из-за слишком короткого промежутка времени между снимками "до" и "после" операции, поскольку лица пациентов в кадре еще не полностью зажили, на них часто остаются синяки и отеки. Есть и те, кто уверен, что его страница в TikTok — просто шутка.
- "Хорошо, доктор Ким, мы хотим, чтобы вы сейчас же сдались"
- "Такое ощущение, что офис доктора Кима находится в темном заброшенном переулке"
- "Кто их так избил?"
- "Надеюсь, никто не платит за это"
- "Зачем он закрывает им глаза!"
- "Почему все выглядят одинаково после операции?"
- "Брат делает персонажей из игры Sims"
- "О, это же новый вид эльфов"
- "Вот почему мы никогда не должны делать пластические операции"
Напомним, ранее Фокус писал об инфлюенсере Квесте Галлифорде из Лас-Вегаса (США), который прославился благодаря своей неуемной страсти к татуировкам. Начиная с 2009 года мужчина потратил более 70 тысяч долларов на рисунки по всему телу.
Кроме того, мы писали о 29-летнем колумбийском блогере Йеферсоне Коссио, который несколько месяцев назад сделал сложную и болезненную операцию, чтобы удлинить ноги и стать выше на несколько сантиметров.
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