"Кто их так избил": пластического хирурга высмеяли за фото клиентов до и после операции (видео)

Интересно, что подтяжка лица у "мастера" стоит аж 50 тысяч долларов.

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Пластический хирург, который называет себя "Доктором Ким", получил бешеную популярность в TikTok благодаря видео, демонстрирующим противоречивые внешние трансформации своих клиентов после хирургического вмешательства. Расследование о его деятельности сделал американский коллега в YouTube.

О докторе Киме публично стало известно еще в прошлом году, когда он начал выкладывать свои потрясающие ролики с кадрами "до" и "после" пластической операции, провоцируя тем самым шквал критических замечаний, насмешек и обсуждений.

До сих пор нет единства в вопросе, кто же такой на самом деле доктор Ким? Юзеры интересуются его биографией, опытом работы, а также наличием лицензии на осуществление соответствующих процедур.

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Существует версия, что это Ким Джи-Хун — врач из Южной Кореи. Однако, если позвонить на его номер в WhatsApp, то потенциальных клиентов почему-то приглашают на консультации в Шанхай, что в Китае. Отмечается, что подтяжка лица у "мастера" стоит 50 тысяч долларов.

В комментариях под видео пользователи сети постоянно спорят. Одни твердо убеждены, что Ким — один из худших пластических хирургов в мире. Другие считают, что восприятие "трансформаций" искажено из-за слишком короткого промежутка времени между снимками "до" и "после" операции, поскольку лица пациентов в кадре еще не полностью зажили, на них часто остаются синяки и отеки. Есть и те, кто уверен, что его страница в TikTok — просто шутка.

"Хорошо, доктор Ким, мы хотим, чтобы вы сейчас же сдались"

"Такое ощущение, что офис доктора Кима находится в темном заброшенном переулке"

"Кто их так избил?"

"Надеюсь, никто не платит за это"

"Зачем он закрывает им глаза!"

"Почему все выглядят одинаково после операции?"

"Брат делает персонажей из игры Sims"

"О, это же новый вид эльфов"

"Вот почему мы никогда не должны делать пластические операции"

Напомним, ранее Фокус писал об инфлюенсере Квесте Галлифорде из Лас-Вегаса (США), который прославился благодаря своей неуемной страсти к татуировкам. Начиная с 2009 года мужчина потратил более 70 тысяч долларов на рисунки по всему телу.

Кроме того, мы писали о 29-летнем колумбийском блогере Йеферсоне Коссио, который несколько месяцев назад сделал сложную и болезненную операцию, чтобы удлинить ноги и стать выше на несколько сантиметров.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас проблемы, обратитесь к специалисту.