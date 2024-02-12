Загоняет в тупик: какой каверзный вопрос задают на собеседовании в Google (видео)

В комментариях под роликом пользователи сети предлагают свои варианты ответов.

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Блогерша, ранее работавшая в Google и других крупных компаниях, поделилась на своей странице в TikTok каверзным вопросом, который менеджеры по подбору персонала любят задавать претендентам на вакансии.

Женщина утверждает, что была директором по персоналу. По ее словам, кандидатов ставил в тупик один просто вопрос, предназначенный для проверки изобретательности и ловкости мышления.

"Моделируем ситуацию. В Сан-Франциско есть кофейня площадью примерно 500 квадратных футов. Она имеет неограниченный спрос и предложение, то есть там есть все виды чая и чашки, а очередь из посетителей занимает весь квартал. Итак, вопрос: сколько чашек кофе это заведение может продать за день?" — говорит блогерша.

Как выяснилось, правильного ответа нет, потому что цель этого вопроса — проверить способность респондентов мыслить нестандартно.

В комментариях под видео пользователи сети предложили свои варианты ответов.

"Ноль — ни один работник не был упомянут"

"Чтобы налить чашку кофе, нужно 30 секунд. Следовательно, это около 120 чашек каждый час. Если вы работаете 8 часов, то можно продать 960 порций кофе"

"Недостаточно информации, чтобы определить результат"

В ответ на один из комментариев блогерша отметила, что в условии этой задачи указано так мало информации именно для того, чтобы увидеть, как мыслит человек, претендующий на должность.

Напомним, ранее Фокус писал о менеджере по подбору персонала Бонни Дилбер из Сиэтла (Вашингтон, США), которая поделилась действенными советами, о чем стоит соврать во время собеседования, чтобы ваш потенциальный работодатель был доволен услышанным. Профессиональные секреты женщина раскрыла в видео на своей странице в TikTok.

Кроме того, менеджер по найму Трент Иннес раскрыл секрет "теста с чашкой кофе". Хедхантер использует его на каждом собеседовании. Даже самому лучшему кандидату на вакантную должность откажут, если тот не справится с чашкой.