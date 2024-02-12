Женщина, которая объедалась шоколадом и весила 143 кг, похудела благодаря TikTok (фото)

Дэнни Филлипс рассказала о факторах, которые стали ключевыми при наборе лишнего веса. Женщина ощутила, что попала в ловушку и решила исправить неприятную ситуацию со своим телом.

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36-летняя Дэнни Филлипс, координатор по работе с клиентами из Шрусбери (Великобритания), после рождения сына попала в цикл бездумного переедания и во время пандемии COVID-19 достигла веса в 143 килограмма. Однако благодаря TikTok она смогла сбросить целых 63,5 килограмма. Об этом пишет Daily Star.

По словам женщины, она "не видела выхода", пока ее не "вдохновили" видеоролики об операциях по снижению веса в социальных сетях.

"Казалось, что вес просто продолжает набираться. Это одна из тех ситуаций, когда вы чувствуете себя в ловушке, как будто выхода нет. Находясь в длительных отношениях, вы привыкаете к комфорту и не успеваете оглянуться, как килограммы набираются", — рассказала Дэнни.

Британка не учитывала бесчисленные перекусы в течение дня и, придя с работы, налегала на огромный вечерний ужин и шоколад.

"Дело не в том, что я ела, а в том, что мои порции были просто огромными, особенно ночью. После того как я укладывала сына спать, я думала: "Это мое время отдыха, это мое время", — и открывала большую шоколадку для всей семьи. Я не задумываясь съедала ее целиком", — говорит она.

По словам женщины, она попала в ловушку Фото: Daily Star

Ситуация изменилась только когда женщина увидела в социальных сетях "вдохновляющие" ролики об успешных операциях по снижению веса. В тот момент британка начала обдумывать решение, которое должно было изменить ее жизнь.

"Это может показаться немного глупым, но я наткнулась на идею сделать операцию по снижению веса в TikTok. Алгоритм постоянно показывал мне людей, рассказывающих о потрясающих результатах похудения после рукавного и шунтирующего желудочного вмешательства, причем результаты были долговременными. Внезапно я подумала: "Вау, это может сработать и для меня". Я погрузилась в обширное исследование, чтобы понять процесс и стоимость, и только потом нашла клинику в Латвии, которая показалась мне лучшим вариантом. Я просто не могла найти ни одного плохого отзыва о них. С ними оказалось потрясающе приятно иметь дело", — раскрыла подробности Дэнни.

Ситуация изменилась только когда женщина увидела в социальных сетях "вдохновляющие" ролики об успешных операциях по снижению веса Фото: Daily Star

По ее словам, она просто не видела другого выхода. Женщине было страшно, но она была морально готова. После успешного желудочного шунтирования за 4 950 фунтов стерлингов Дэнни сбросила 63,5 кг, а ее новый вес составлял чуть больше 76 кг.

"Я просто хотела быть здоровой, активной мамой для своего восьмилетнего сына, и я не могу поверить, что теперь я именно такая. Я не ожидала, что похудею так сильно", — говорит она.

Сейчас ее вес составляет 76 кг Фото: Daily Star

Спустя два года после операции Дэнни продолжает следить за своими пищевыми привычками и не забывает о перекусах, делая упор на богатую белками пищу. Завтрак теперь обычно состоит из йогурта с фруктами, а обед из протеинового рогалика со сливочным сыром и нескольких протеиновых батончиков для перекусов.

"Я также, как правило, ем много овощей и рисовую лапшу или картофель в мундире с салатом. Я стараюсь получать достаточное количество белка и следить за порциями, особенно за такими вкусными продуктами, как шоколад, и мне удалось сохранить свой вес спустя два года. Сейчас я чувствую себя намного лучше, я как будто другой человек, люди всегда говорят мне, насколько счастливее я выгляжу", — добавила она.

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