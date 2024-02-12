Жінка, яка об'їдалася шоколадом і важила 143 кг, схудла завдяки TikTok (фото)

Денні Філліпс розповіла про фактори, які стали ключовими при наборі зайвої ваги. Жінка відчула, що потрапила в пастку і вирішила виправити неприємну ситуацію зі своїм тілом.

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36-річна Денні Філліпс, координаторка з роботи з клієнтами зі Шрусбері (Велика Британія), після народження сина потрапила в цикл бездумного переїдання і під час пандемії COVID-19 сягнула ваги у 143 кілограми. Однак завдяки TikTok вона змогла скинути цілих 63,5 кілограма. Про це пише Daily Star.

За словами жінки, вона "не бачила виходу", поки її не "надихнули" відеоролики про операції зі зниження ваги в соціальних мережах.

"Здавалося, що вага просто продовжує набиратися. Це одна з тих ситуацій, коли ви почуваєтеся в пастці, ніби виходу немає. Перебуваючи в тривалих стосунках, ви звикаєте до комфорту і не встигаєте озирнутися, як кілограми набираються", — розповіла Денні.

Британка не враховувала незліченні перекуси впродовж дня і, прийшовши з роботи, налягала на величезну вечірню вечерю і шоколад.

"Річ не в тому, що я їла, а в тому, що мої порції були просто величезними, особливо вночі. Після того як я вкладала сина спати, я думала: "Це мій час відпочинку, це мій час", — і відкривала велику шоколадку для всієї родини. Я не замислюючись з'їдала її цілком", — каже вона.

За словами жінки, вона потрапила в пастку Фото: Daily Star

Ситуація змінилася тільки коли жінка побачила в соціальних мережах ролики про успішні операції зі зниження ваги. У той момент британка почала обмірковувати рішення, яке мало змінити її життя.

"Це може здатися трохи дурним, але я натрапила на ідею зробити операцію зі зниження ваги в TikTok. Алгоритм постійно показував мені людей, які розповідають про приголомшливі результати схуднення після рукавного і шунтувального шлункового втручання, до того ж результати були довготривалими. Раптово я подумала: "Вау, це може спрацювати й для мене". Я занурилася у велике дослідження, щоб зрозуміти процес і вартість, і тільки потім знайшла клініку в Латвії, яка здалася мені найкращим варіантом. Я просто не могла знайти жодного поганого відгуку про них. З ними виявилося приголомшливо приємно мати справу", — розкрила подробиці Денні.

Ситуація змінилася тільки коли жінка побачила в соціальних мережах "надихаючі" ролики про успішні операції зі зниження ваги Фото: Daily Star

За її словами, вона просто не бачила іншого виходу. Жінці було страшно, але вона була морально готова. Після успішного шлункового шунтування за 4 950 фунтів стерлінгів Денні скинула 63,5 кг, а її нова вага становила трохи більше ніж 76 кг.

"Я просто хотіла бути здоровою, активною мамою для свого восьмирічного сина, і я не можу повірити, що тепер я саме така. Я не очікувала, що схудну так сильно", — каже вона.

Зараз її вага становить 76 кг. Фото: Daily Star

Через два роки після операції Денні продовжує стежити за своїми харчовими звичками й не забуває про перекуси, роблячи акцент на багату білками їжу. Сніданок тепер зазвичай складається з йогурту з фруктами, а обід з протеїнового рогалика з вершковим сиром і кількох протеїнових батончиків для перекусів.

"Я також, як правило, їм багато овочів і рисову локшину або картоплю в мундирі з салатом. Я намагаюся отримувати достатню кількість білка і стежити за порціями, особливо за такими смачними продуктами, як шоколад, і мені вдалося зберегти свою вагу через два роки. Зараз я почуваюся набагато краще, я начебто інша людина, люди завжди кажуть мені, наскільки щасливішою я виглядаю", — додала вона.

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