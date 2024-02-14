"Ядерные" крокодилы. Рядом с атомной электростанцией расплодился редкий вид рептилий (фото)

Первое крокодилье яйцо возле АЭС, принадлежащее острорылому крокодилу, было обнаружено в 1978 году. В то время этот вид считался исчезающим и за их уничтожение предусматривалось наказание.

Related video

В охладительной системе ядерной электростанции Turkey Point в штате Флорида (США) размножились острорылые крокодилы. Об этом пишет Naples Daily News.

"Ядерные" крокодилы реальны. Нет, они не светятся в темноте, но проводят свою жизнь в каналах возле атомной электростанции. Первое крокодилье яйцо возле АЭС принадлежащее редкому острорылому крокодилу было обнаружено в 1978 году. В то время этот вид считался исчезающим и за уничтожение их представителей в штате предусматривалось наказание.

Специалисты компании NextEra Energy, управляющей АЭС, оценивают, что в каналах и водоемах Turkey Point, которая принадлежит Florida Power & Light (FPL), обитает по меньшей мере 400 взрослых рептилий. Это почти в четыре раза больше, чем в 1992 году.

"Еще в 1978 году рабочий нашел яйцо и не знал, что это такое, и принес его биологу. И в течение последних 40 лет мы поддерживаем программу мониторинга крокодилов, чтобы гарантировать им безопасность. Мы можем и стремимся быть хорошими хранителями окружающей среды", — сказал Билл Орлав, старший менеджер по коммуникациям, маркетингу и коммуникациям компании NextEra Energy, которой принадлежит FPL.

Первое крокодилье яйцо возле АЭС было обнаружено в 1978 году Фото: FPL

Энергетическая компания решила не уничтожать найденное яйцо и вместо этого наняла команду биологов для наблюдения за рептилиями. С тех пор специалисты следят за ростом популяции и помогают крокодилам строить гнезда. Команда Turkey Point работает с малышами в течение пяти дней, прежде чем выпустить их обратно в дикую природу. За это время они измеряют, взвешивают, определяют пол и чипируют детенышей.

Издание отмечает, что острорылые крокодилы встречаются от Флориды до севера Южной Америки и обычно не превышают трех-четырех метров в длину. Единственное известное нападение рептилии этого вида на людей в США произошло в 2014 году, оба пострадавших выжили.

Ранее Фокус сообщал, что собака, ростом с человека, до сих пор считает себя щенком. Огромный ньюфаундлендский пудель по кличке Роульф все еще пытается запрыгнуть на колени хозяина Крейга, несмотря на свой вес в 45 кг.

Также стало известно, что в Индии спустя 8 месяцев освободили подозреваемого в шпионаже голубя. Сотрудники правоохранительных органов заметили на нижней стороне обоих крыльев птицы символы на китайском языке, после чего началось длительное расследование.