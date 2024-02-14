"Ядерні" крокодили. Поруч з атомною електростанцією розплодився рідкісний вид рептилій (фото)

Перше крокодиляче яйце біля АЕС, що належало гострорилому крокодилу, було виявлено 1978 року. На той час цей вид вважався таким, що зникає, і за їхнє знищення передбачалося покарання.

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В охолоджувальній системі ядерної електростанції Turkey Point у штаті Флорида (США) розмножилися гострорилі крокодили. Про це пише Naples Daily News.

"Ядерні" крокодили реальні. Ні, вони не світяться в темряві, але проводять своє життя в каналах біля атомної електростанції. Перше крокодиляче яйце біля АЕС, що належало рідкісному гострорилому крокодилу, було виявлено 1978 року. На той час цей вид вважався таким, що зникає, і за знищення їхніх представників у штаті передбачалося покарання.

Фахівці компанії NextEra Energy, що управляє АЕС, оцінюють, що в каналах і водоймах Turkey Point, яка належить Florida Power & Light (FPL), мешкає щонайменше 400 дорослих рептилій. Це майже вчетверо більше, ніж 1992 року.

"Ще 1978 року робітник знайшов яйце і не знав, що це таке, і приніс його біологу. І протягом останніх 40 років ми підтримуємо програму моніторингу крокодилів, щоб гарантувати їм безпеку. Ми можемо і прагнемо бути добрими охоронцями довкілля", — сказав Білл Орлав, старший менеджер з комунікацій, маркетингу та комунікацій компанії NextEra Energy, якій належить FPL.

Перше крокодиляче яйце біля АЕС було виявлено 1978 року Фото: FPL

Енергетична компанія вирішила не знищувати знайдене яйце і замість цього найняла команду біологів для спостереження за рептиліями. Відтоді фахівці стежать за зростанням популяції та допомагають крокодилам будувати гнізда. Команда Turkey Point працює з малюками протягом п'яти днів, перш ніж випустити їх назад у дику природу. За цей час вони вимірюють, зважують, визначають стать і чіпують дитинчат.

Видання зазначає, що гострорилі крокодили трапляються від Флориди до півночі Південної Америки і зазвичай не перевищують трьох-чотирьох метрів у довжину. Єдиний відомий напад рептилії цього виду на людей у США стався 2014 року, обидва постраждалі вижили.

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