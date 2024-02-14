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"Ядерні" крокодили. Поруч з атомною електростанцією розплодився рідкісний вид рептилій (фото)

Крокодил, гострорилі крокодили на АЕС, ядерні крокодили, рептилії, електростанція, рідкісний вид, команда біологів
Фото: MarineBio | Ілюстративне фото

Перше крокодиляче яйце біля АЕС, що належало гострорилому крокодилу, було виявлено 1978 року. На той час цей вид вважався таким, що зникає, і за їхнє знищення передбачалося покарання.

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В охолоджувальній системі ядерної електростанції Turkey Point у штаті Флорида (США) розмножилися гострорилі крокодили. Про це пише Naples Daily News.

"Ядерні" крокодили реальні. Ні, вони не світяться в темряві, але проводять своє життя в каналах біля атомної електростанції. Перше крокодиляче яйце біля АЕС, що належало рідкісному гострорилому крокодилу, було виявлено 1978 року. На той час цей вид вважався таким, що зникає, і за знищення їхніх представників у штаті передбачалося покарання.

Фахівці компанії NextEra Energy, що управляє АЕС, оцінюють, що в каналах і водоймах Turkey Point, яка належить Florida Power & Light (FPL), мешкає щонайменше 400 дорослих рептилій. Це майже вчетверо більше, ніж 1992 року.

"Ще 1978 року робітник знайшов яйце і не знав, що це таке, і приніс його біологу. І протягом останніх 40 років ми підтримуємо програму моніторингу крокодилів, щоб гарантувати їм безпеку. Ми можемо і прагнемо бути добрими охоронцями довкілля", — сказав Білл Орлав, старший менеджер з комунікацій, маркетингу та комунікацій компанії NextEra Energy, якій належить FPL.

Крокодил, гострорилі крокодили на АЕС, ядерні крокодили, рептилії, електростанція, рідкісний вид, команда біологів Fullscreen
Перше крокодиляче яйце біля АЕС було виявлено 1978 року
Фото: FPL

Енергетична компанія вирішила не знищувати знайдене яйце і замість цього найняла команду біологів для спостереження за рептиліями. Відтоді фахівці стежать за зростанням популяції та допомагають крокодилам будувати гнізда. Команда Turkey Point працює з малюками протягом п'яти днів, перш ніж випустити їх назад у дику природу. За цей час вони вимірюють, зважують, визначають стать і чіпують дитинчат.

Видання зазначає, що гострорилі крокодили трапляються від Флориди до півночі Південної Америки і зазвичай не перевищують трьох-чотирьох метрів у довжину. Єдиний відомий напад рептилії цього виду на людей у США стався 2014 року, обидва постраждалі вижили.

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