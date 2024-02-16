Полная наличных: мужчина оставил в поезде сумку с 1,1 млн гривен (видео)

Поиском владельцев сумки и содержимого занялись представители правоохранительных органов.

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В США пару работников нью-йоркской транспортной компании Metropolitan Transportation Authority (MTA) похвалили за то, что они вернули путешественнику потерянную сумку с 30 000 долларов (чуть больше 1,1 млн гривен) наличными. Об этом пишет WABC-TV.

Помощник кондуктора Кристофер Носито рассказал, что нашел сумку, оставленную в поезде Long Island Rail Road, следовавшем в Ронконкому. Работники MTA вскоре обнаружили, что сумка была полна наличных.

"Мне сказали, что в ней было около 30 000 долларов. На самом деле я их не считал", — рассказал Носито журналистам.

Детектив Кристин Райкер из полиции MTA взялась за поиски владельца сумки.

"Я искала в сумке чек, имя. Они оставили в сумке планировщик, и я увидел, что у этого человека назначена встреча для осмотра машины, так что я связалась с механиком и отправила ему фотографию человека, спросив, не может ли он помочь мне определить, кто этот человек, и это послужило толчком к тому, чтобы связаться с бюро находок и связаться с ним, чтобы он смог получить свою сумку", — сказала Райкер.

Сумка и ее ценное содержимое были возвращены владельцу.

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