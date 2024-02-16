Повна готівки: чоловік залишив у поїзді сумку з 1,1 млн гривень (відео)

Пошуком власників сумки та вмісту зайнялися представники правоохоронних органів.

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У США пару працівників нью-йоркської транспортної компанії Metropolitan Transportation Authority (MTA) похвалили за те, що вони повернули мандрівникові загублену сумку з 30 000 доларів (трохи більше ніж 1,1 млн гривень) готівкою. Про це пише WABC-TV.

Помічник кондуктора Крістофер Носіто розповів, що знайшов сумку, залишену в поїзді Long Island Rail Road, що прямував до Ронконкому. Працівники MTA незабаром виявили, що сумка була сповнена готівки.

"Мені сказали, що в ній було близько 30 000 доларів. Насправді я їх не рахував", — розповів Носіто журналістам.

Детектив Крістін Райкер із поліції MTA взялася за пошуки власника сумки.

"Я шукала в сумці чек, ім'я. Вони залишили в сумці планувальник, і я побачив, що у цієї людини призначена зустріч для огляду машини, тож я зв'язалася з механіком і відправила йому фотографію людини, запитавши, чи не може вона допомогти мені визначити, хто ця людина, і це стало поштовхом до того, щоб зв'язатися з бюро знахідок і зв'язатися з ним, щоб він зміг отримати свою сумку", — сказала Райкер.

Сумка та її цінний вміст були повернуті власнику.

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