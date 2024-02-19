Источник опасных вирусов: пес нашел в багаже пассажира 4 таинственные "мумии" (фото)

Руководство аэропорта немедленно проинформировало об инциденте Центры по контролю и профилактике заболеваний США.

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Служебная собака Бадди помогла сотрудникам таможни США в аэропорту Бостона обнаружить четыре мумифицированные туши обезьян, которые прятал в своем багаже один из пассажиров. Детали инцидента раскрыты в пресс-релизе таможенной и пограничной службы США.

Сообщается, что во время обычного осмотра багажа пассажиров пес вдруг среагировал на чемодан одного из путешественников. На вопрос таможенников мужчина ответил, что везет сушеную рыбу, однако во время более детальной проверки было обнаружено "мумии" приматов.

По словам туриста, который недавно вернулся из Демократической Республики Конго рейсом авиакомпании Delta Airlines, этот "деликатес" предназначен для собственного потребления.

В Африке часто сушат, солят или коптят мясо приматов. Местные называют его "bushmeat" (мясо диких животных). Фото: Boston Logan Airport

К слову, в Африке часто сушат, солят или коптят мясо приматов. Местные называют его "bushmeat" (мясо диких животных). Однако ввоз такого "багажа" на территорию США строго запрещен из-за высокого риска распространения опасных инфекций.

"Опасность ввоза мяса диких животных в США вполне реальна. Такое мясо может содержать микроорганизмы, способные вызвать заболевания, в частности вирус Эбола", — прокомментировал ситуацию Хулио Каравия, директор местного отдела таможни и пограничной службы.

Руководство аэропорта немедленно проинформировало об инциденте Центры по контролю и профилактике заболеваний США. По указанию контрабандное мясо было изъято и уничтожено, чтобы исключить его попадание на территорию страны.

По оценкам экспертов, в США ежемесячно контрабандными путями попадает около 15 тысяч фунтов запрещенного мяса диких африканских животных. Пассажиры часто прячут его среди других продуктов в своих чемоданах.

"К сожалению, многие недооценивают риски, связанные с ввозом так называемого bushmeat. Последствия могут быть катастрофическими, поэтому такие случаи мы тщательно расследуем", — добавил Хулио Каравия.

Служебная собака Бадди помогла сотрудникам таможни США в аэропорту Бостона обнаружить четыре мумифицированные туши обезьян Фото: Boston Logan Airport

Напомним, ранее Фокус писал, что на острове Гилтон-Хед была обнаружена туша "таинственного" существа в ужасном состоянии. По словам очевидцев, погибшее млекопитающее напоминает мумию — его серый окрас почти полностью покрыла белая пленка.

Также американский юморист Гэвин Кокс увидел странное существо, плавающее в океане неподалеку от побережья. Мужчина зафиксировал это на видео и опубликовал в своих социальных сетях, в частности в Instagram и TikTok. Пользователи сети сравнивают "таинственного монстра" с мифическим шотландским зверем.