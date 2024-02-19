Джерело небезпечних вірусів: пес знайшов у багажі пасажира 4 таємничі "мумії" (фото)

Керівництво аеропорту негайно проінформувало про інцидент Центри з контролю та профілактики захворювань США.

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Службовий собака Бадді допоміг співробітникам митниці США в аеропорту Бостона виявити чотири муміфіковані туші мавп, які ховав у своєму багажі один із пасажирів. Про деталі інциденту йдеться у пресрелізі митної та прикордонної служби США.

Повідомляється, що під час звичайного огляду багажу пасажирів пес раптом зреагував на валізу одного з мандрівників. На запитання митників чоловік відповів, що везе сушену рибу, проте під час детальнішої перевірки було виявлено "мумії" приматів.

За словами туриста, який нещодавно повернувся з Демократичної Республіки Конго рейсом авіакомпанії Delta Airlines, цей "делікатес" призначений для власного споживання.

В Африці часто сушать, солять або коптять м'ясо приматів. Місцеві називають його "bushmeat" (м'ясо диких тварин). Фото: Boston Logan Airport

До слова, в Африці часто сушать, солять або коптять м'ясо приматів. Місцеві називають його "bushmeat" (м'ясо диких тварин). Однак ввезення такого "багажу" на територію США суворо заборонено через високий ризик поширення небезпечних інфекцій.

"Небезпека ввезення м'яса диких тварин в США є цілком реальною. Таке м'ясо може містити мікроорганізми, здатні викликати захворювання, зокрема вірус Ебола", – прокоментував ситуацію Хуліо Каравія, директор місцевого відділу митниці та прикордонної служби.

Керівництво аеропорту негайно проінформувало про інцидент Центри з контролю та профілактики захворювань США. За вказівкою контрабандне м'ясо було вилучено та знищено, аби унеможливити його потрапляння на територію країни.

За оцінками експертів, до США щомісяця контрабандними шляхами потрапляє близько 15 тисяч фунтів забороненого м'яса диких африканських тварин. Пасажири часто приховують його серед інших продуктів у своїх валізах.

"На жаль, багато хто недооцінює ризики, пов'язані з ввезенням так званого bushmeat. Наслідки можуть бути катастрофічними, тому такі випадки ми ретельно розслідуємо", – додав Хуліо Каравія.

Службовий собака Бадді допоміг співробітникам митниці США в аеропорту Бостона виявити чотири муміфіковані туші мавп Фото: Boston Logan Airport

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що на острові Гілтон-Гед було виявлено тушу "таємничої" істоти в жахливому стані. За словами очевидців, загиблий ссавець нагадує мумію — його сіре забарвлення майже повністю покрила біла плівка.

Також американський гуморист Гевін Кокс побачив дивну істоту, що плаває в океані неподалік від узбережжя. Чоловік зафіксував це на відео й опублікував у своїх соціальних мережах, зокрема в Instagram і TikTok. Користувачі мережі порівнюють "таємничого монстра" з міфічним шотландським звіром.