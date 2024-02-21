"Просто начал молиться": пассажир увидел, как в воздухе разваливается крыло самолета (видео)

После взлета Кевин Кларк вдруг ощутил сильнейшую вибрацию, которой не было раньше. Вскоре командир объявил о незначительных повреждениях правого крыла и об аварийной посадке.

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Чрезвычайная ситуация произошла на борту самолета авиакомпании United Airlines, выполнявшего рейс из Сан-Франциско в Бостон (США). Во время полета самолет потерял часть обшивки правого крыла, в результате чего экипаж был вынужден совершить аварийную посадку в аэропорту Денвера, пишет издание NBC Bay Area.

Подробнее об этом инциденте рассказал один из 165 пассажиров рейса, 67-летний американец Кевин Кларк. По словам мужчины, вскоре после взлета он вдруг почувствовал сильную вибрацию, которой не было раньше.

Вскоре командир судна объявил о незначительных повреждениях правого крыла и об аварийной посадке в Денвере. Когда Кевин открыл шторку и сам выглянул в окно, то увидел, что часть обшивки "буквально развалена".

"Как раз собираемся приземлиться в Денвере, а крыло распадается на части", — комментирует Кевин за кадром в видео, опубликованном в сети.

Во время полета самолет потерял часть обшивки правого крыла. Фото: YouTube

Как выяснилось потом, была повреждена одна из панелей, регулирующих подъемную силу крыла во время взлета и посадки. Часть этой конструкции по неизвестной причине оторвалась.

Кларк постоянно наблюдал за аварийным крылом, пока не решил, что больше не может на это смотреть.

"Я просто начал молиться, чтобы мы пролетели мимо турбулентности", — вспоминает он.

К счастью, экипажу удалось благополучно посадить самолет. Все 165 пассажиров остались целы и невредимы, их немедленно пересадили на другой самолет авиакомпании United и отправили ближайшим рейсом в Бостон.

Перевозчик так и не сообщил, что стало причиной повреждения. Федеральное управление гражданской авиации США заявило, что проводит внутреннее расследование инцидента.

Напомним, ранее Фокус писал о скандале на борту рейса 1219 американской авиакомпании American Airlines. Во время полета из Альбукерке в Чикаго (США) один из пассажиров попытался открыть дверь самолета прямо в воздухе. К счастью, его удалось остановить.

Кроме того, мы рассказывали, как 38-летний буйный пассажир авиакомпании Southwest Airlines открыл аварийный выход, когда самолет стоял у выхода на взлет, и выпрыгнул с крыла. Очевидцы заметили, что нарушитель общественного порядка неразборчиво разговаривал и не полностью осознавал, где именно находится.