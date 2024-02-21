"Просто почав молитися": пасажир побачив, як у повітрі розвалюється крило літака (відео)

Після зльоту Кевін Кларк раптом відчув сильну вібрацію, якої не було раніше. Невдовзі командир оголосив про незначні пошкодження правого крила і про аварійну посадку.

Related video

Надзвичайна ситуація сталась на борту літака авіакомпанії United Airlines, що виконував рейс з Сан-Франциско до Бостона (США). Під час польоту літак втратив частину обшивки правого крила, внаслідок чого екіпаж був змушений здійснити аварійну посадку в аеропорту Денвера, пише видання NBC Bay Area.

Детальніше про цей інцидент розповів один зі 165 пасажирів рейсу, 67-річний американець Кевін Кларк. За словами чоловіка, незабаром після зльоту він раптом відчув сильну вібрацію, якої не було раніше.

Невдовзі командир судна оголосив про незначні пошкодження правого крила і про аварійну посадку в Денвері. Коли Кевін відкрив шторку й сам виглянув у вікно, то побачив, що частина обшивки "буквально розвалена".

"Якраз збираємося приземлитися в Денвері, а крило розпадається на частини", – коментує Кевін за кадром у відео, яке з'явилось в мережі.

Під час польоту літак втратив частину обшивки правого крила. Фото: YouTube

Як з’ясувалося згодом, було пошкоджено одну з панелей, які регулюють підйомну силу крила під час зльоту та посадки. Частина цієї конструкції з невідомої причини відірвалась.

Кларк постійно спостерігав за аварійним крилом, аж поки не вирішив, що більше не може на це дивитися.

"Я просто почав молитися, щоб ми пролетіли повз турбулентність", – згадує він.

На щастя, екіпажу вдалося благополучно посадити літак. Всі 165 пасажирів залишились цілі та неушкоджені, їх негайно пересадили на інший літак авіакомпанії United і відправили найближчим рейсом до Бостона.

Перевізник так і не повідомив, що стало причиною пошкодження. Федеральне управління цивільної авіації США заявило, що проводить внутрішнє розслідування інциденту.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про скандал на борту рейсу 1219 американської авіакомпанії American Airlines. Під час польоту з Альбукерке до Чикаго (США) один із пасажирів спробував відкрити двері літака просто в повітрі. На щастя, його вдалось зупинити.

Крім того, ми розповідали, як 38-річний буйний пасажир авіакомпанії Southwest Airlines відкрив аварійний вихід, коли літак стояв біля виходу на зліт, і вистрибнув із крила. Очевидці помітили, що порушник громадського порядку нерозбірливо розмовляв і не повністю усвідомлював, де саме знаходиться.