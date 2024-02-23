Мужчины нашли в поле монеты тысячелетней давности и продали их за 16 миллионов (фото)

По предположениям нумизматов, эти монеты были потеряны в 1066 году, когда состоялась битва между английскими и нормандскими войсками.

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Коллекция из 122 серебряных пенни англосаксонского периода, которую нашли два охотника за сокровищами в поле вблизи Брейнтри в английском графстве Эссекс, была продана на аукционе за 325 тысяч фунтов стерлингов (почти 16 млн грн). Об этом пишет издание The Sun.

По предположениям нумизматов, эти монеты были потеряны в 1066 году, когда состоялась битва между английскими и нормандскими войсками за английский престол. Один из экспертов выдвинул предположение, что владельца клада могли убить во время этой битвы, поэтому он так и не смог вернуться за своими деньгами.

Во время аукциона Noonans Mayfair 16 монет приобрели Музей Колчестера и Фицвильямский музей Кембриджского университета.

Во время аукциона Noonans Mayfair 16 монет приобрели Музей Колчестера и Фицвильямский музей Кембриджского университета. Фото: PA

По словам эксперта-нумизмата Найджела Миллза, атмосфера в переполненном зале была невероятной — участники торгов соревновались за возможность приобрести хотя бы один экземпляр из этой уникальной коллекции.

Список самых дорогих лотов возглавила редкая монета из Гастингского монетного двора, ее приобрел онлайн-участник аукциона за 24 тысячи фунтов — в четыре раза дороже начальной цены.

Список самых дорогих лотов возглавила редкая монета из Гастингского монетного двора, ее приобрел онлайн-участник аукциона за 24 тысячи фунтов. Фото: PA

К слову, владельцы артефактов, два охотника за сокровищами, до этого находили в основном только медные монеты и колокольчики для скота.

Владельцы земельного участка, на котором нашли клад, также присутствовали на аукционе.

"Мы в восторге от результатов торгов, ведь для тех, кто нашел монеты, это судьбоносные деньги!" — заявили они.

Напомним, ранее Фокус писал об охотнике за сокровищами, который нашел две американские монеты, выпущенные более 100 лет назад. Один из артефактов заинтриговал мужчину, ведь он никогда раньше не видел ничего подобного. На аверсе четко видны все детали, включая выгравированный знак "D", что свидетельствует о месте изготовления — Денвер (США).

Кроме того, мы рассказывали о 54-летнем Джонатане Нидхэме из Великобритании, который нашел редкий исторический артефакт в поле вблизи города Элластон в графстве Стаффордшир. Мужчина выкопал 3000-летнюю золотую застежку для платья. Находка длиной 13 см и весом 110 граммов, как позже выяснилось, была изготовлена еще в бронзовой эпохе. Это один из семи экземпляров, найденных в Англии.