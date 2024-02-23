Чоловіки знайшли у полі монети тисячолітньої давності й продали їх за 16 мільйонів (фото)
За припущеннями нумізматів, ці монети були втрачені у 1066 році, коли відбулась битва між англійськими та нормандськими військами.
Колекція зі 122 срібних пенні англосаксонського періоду, яку знайшли два мисливці за скарбами у полі поблизу Брейнтрі в англійському графстві Ессекс, була продана на аукціоні за 325 тисяч фунтів стерлінгів (майже 16 млн грн). Про це пише видання The Sun.
За припущеннями нумізматів, ці монети були втрачені у 1066 році, коли відбулась битва між англійськими та нормандськими військами за англійський престол. Один з експертів висунув припущення, що власника скарбу могли убити під час цієї битви, тож він так і не зміг повернутись по свої гроші.
Під час аукціону Noonans Mayfair 16 монет придбали Музей Колчестера та Фіцвільямський музей Кембриджського університету.
За словами експерта-нумізмата Найджела Міллза, атмосфера в переповненому залі була неймовірною – учасники торгів змагалися за можливість придбати хоча б один екземпляр з цієї унікальної колекції.
Список найдорожчих лотів очолила рідкісна монета з Гастінгського монетного двору, її придбав онлайн-учасник аукціону за 24 тисячі фунтів – у чотири рази дорожче початкової ціни.
До слова, власники артефактів, двоє шукачів-аматорів, до цього знаходили в основному лише мідні монети та дзвіночки для худоби.
Власники земельної ділянки, на якій знайшли скарб, також були присутні на аукціоні.
"Ми в захваті від результатів торгів, адже для тих, хто знайшов монети, це доленосні гроші!" – заявили вони.
Нагадаємо, раніше Фокус писав про мисливця за скарбами, який знайшов дві американські монети, випущені більш ніж століття тому. Один з артефактів заінтригував чоловіка, адже він ніколи раніше не бачив нічого подібного. На аверсі чітко видно усі деталі, включно з вигравіюваним знаком "D", що свідчить про місце виготовлення – Денвер (США).
Крім того, ми розповідали про 54-річного Джонатана Нідхема з Великої Британії, який знайшов рідкісний історичний артефакт у полі поблизу міста Елластон у графстві Стаффордшир. Чоловік викопав 3000-річну золоту застібку для сукні. Знахідка завдовжки 13 см і вагою 110 грамів, як пізніше з’ясувалось, була виготовлена ще у бронзовій добі. Це один із семи екземплярів, знайдених в Англії.