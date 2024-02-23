Музыкант шокировал невесту сложным виртуальным предложением руки и сердца (видео)

Рэпер Кениана Джонс, более известный как Yatta, попросил свою девушку выйти за него замуж, находясь в тюрьме.

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Музыкант Кениана Джонс из США сделал сложное виртуальное предложение руки и сердца своей возлюбленной Белли Белль с помощью FaceTime. Шоу сильно удивило будущую невесту. Об этом пишет New York Post.

На празднике, который состоялся 12 февраля, было много цветов, фейерверки и живая музыка.

"Устроил эту чертову помолвку из-за решетки. Такого вы еще не видели", — хвастался Кениана Джонс, более известный как рэпер из Сан-Франциско Ятта (Yatta).

На празднике, который состоялся 12 февраля, было много цветов, фейерверки и живая музыка Фото: TikTok/bellybelle_

Девушка ответила "да" находящемуся в заключении Джонсу, который отбывает 12-летний срок в связи с убийством, совершенным в 2016 году. Она поделилась видеозаписью необычного предложения со своими зрителями в TikTok. У американки более 2,6 миллиона подписчиков.

"Я обручилась с моим лучшим другом, моим человеком, любовью всей моей жизни, моим спутником жизни, без которого я не могу представить себя. Бессонные ночи без тебя, тревога, которую я испытываю, беспокоясь о тебе, взлеты и падения, через которые мы прошли, время, проведенное в разлуке. Это нелегко. Некоторые дни труднее других, но ты стоишь всего. Быть любимым тобой — самое большое благословение для меня. Я так сильно люблю тебя, малыш", — поделилась 27-летняя невеста в подписи к видео с торжества.

На роскошной площадке на берегу моря, разработанной сотрудниками Blooming Events из округа Оранж, штат Калифорния, красовались большие буквы на шатре с надписью "Выходи за меня". Рядом была установлена арка из белых цветов в форме сердца, коробки с фейерверками и усыпанный лепестками проход, выложенный длинностебельными белыми розами.

Джонс попросил руки Белль с iPad, который стоял на музыкальной подставке. Согласившись стать законной женой нарушителя закона, мать блондинки надела на безымянный палец кольцо с большим драгоценным камнем.

"Прожить жизнь с тобой — это самый большой подарок", — написала Белль в отдельном посте, посвященном огромному бриллианту.

Ранее Фокус сообщал, что женщина познакомилась с мужчиной в мусорном баке и вышла за него замуж. Эрин Шеффилд вышла замуж благодаря необычному хобби. Ее будущий муж по имени Дэйв поддержал ее увлечение и даже дарил подарки найденные в горе мусора.

Также стало известно, что парень бросил девушку в День святого Валентина, потому что она много ела во время ужина. Романтическое свидание влюбленной пары началось хорошо, но неожиданно для женщины закончилось расставанием. Они обменялись подарками, а после ужина мужчина бросил девушку по СМС.