Музикант шокував наречену складною віртуальною пропозицією руки та серця (відео)

Репер Кеніана Джонс, більш відомий як Yatta, попросив свою дівчину вийти за нього заміж, перебуваючи у в'язниці.

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Музикант Кеніана Джонс зі США зробив складну віртуальну пропозицію руки й серця своїй коханій Беллі Белль за допомогою FaceTime. Шоу сильно здивувало майбутню наречену. Про це пише New York Post.

На святі, яке відбулося 12 лютого, було багато квітів, феєрверки та жива музика.

"Влаштував ці чортові заручини з-за ґрат. Такого ви ще не бачили", — хвалився Кеніана Джонс, більш відомий як репер із Сан-Франциско Ятта (Yatta).

На святі, яке відбулося 12 лютого, було багато квітів, феєрверки та жива музика Фото: TikTok/bellybelle_

Дівчина відповіла "так" Джонсу, який перебуває в ув'язненні й відбуває 12-річний термін у зв'язку з убивством, скоєним 2016 року. Вона поділилася відеозаписом незвичайної пропозиції зі своїми глядачами в TikTok. У американки понад 2,6 мільйона підписників.

"Я заручилася з моїм найкращим другом, моєю людиною, коханням усього мого життя, моїм супутником життя, без якого я не можу уявити себе. Безсонні ночі без тебе, тривога, яку я відчуваю, турбуючись про тебе, злети та падіння, через які ми пройшли, час, проведений у розлуці. Це нелегко. Деякі дні важчі за інші, але ти вартий усього. Бути коханим тобою — найбільше благословення для мене. Я так сильно кохаю тебе, малюк", — поділилася 27-річна наречена в підписі до відео з урочистості.

На розкішному майданчику на березі моря, розробленому співробітниками Blooming Events з округу Оранж, штат Каліфорнія, красувалися великі літери на наметі з написом "Виходь за мене". Поруч встановили арку з білих квітів у формі серця, коробки з феєрверками й всипаний пелюстками прохід, викладений довгостебельними білими трояндами.

Джонс попросив руки Белль з iPad, який стояв на музичній підставці. Погодившись стати законною дружиною порушника закону, мати білявки одягла на безіменний палець каблучку з великим дорогоцінним каменем.

"Прожити життя з тобою — це найбільший подарунок", — написала Белль в окремому пості, присвяченому величезному діаманту.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка познайомилася з чоловіком у сміттєвому баку і вийшла за нього заміж. Ерін Шеффілд вийшла заміж завдяки незвичайному хобі. Її майбутній чоловік на ім'я Дейв підтримав її захоплення і навіть дарував подарунки знайдені в горі сміття.

Також стало відомо, що хлопець кинув дівчину в День святого Валентина, бо вона багато їла під час вечері. Романтичне побачення закоханої пари почалося добре, але несподівано для жінки закінчилося розставанням. Вони обмінялися подарунками, а після вечері чоловік кинув дівчину за СМС.