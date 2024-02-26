Крошечный британский остров стал "территорией-призраком" (фото)

На остров Крамонд у побережья Великобритании теперь можно попасть только во время отлива.

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Во время Второй мировой войны у побережья Великобритании был укреплен фортификационными сооружениями небольшой остров под названием Крамонд. Об этом пишет британское издание The Sun.

Сегодня этот остров недалеко от Эдинбурга нелегко посетить, замечает издание, поскольку он становится доступным только во время отлива, однако все возведенные на нем оборонительные укрепления сохранились до сих пор.

Фото: Google Maps

Так, огромные бетонные зубцы выстилают дамбу, соединяющую остров с материком во время отлива. Пилоны установлены для предотвращения нападения кораблей и подводных лодок на устье реки Форт. На самом острове также построены бетонные бункеры и огневые точки для подготовки к любому потенциальному контакту с противником, а в большом кирпичном здании находился прожектор, который постоянно своими лучами "осматривал" дорогу вверх и вниз, чтобы "убедиться, что никто не передвигается пешком".

Фото: The Sun

Как пишет The Sun, во время войны остров остался невредимым и после опустел, хотя теперь его могут посещать туристы, когда отлив открывает дорогу к острову.

Фото: The Sun

До начала Второй мировой войны остров время от времени занимали пастухи и стрелки, а в ХІХ веке он даже использовался как место летнего отдыха.

"Остатки одной фермы, превратившейся в дом отдыха, можно найти, углубившись в заросли деревьев, а другая стоит, развалившись, на западных скалах", — описывает его достопримечательности издание.

Хотя, возможно, Крамонд больше не является популярным местом отдыха, замечает The Sun, однако одна из его главных достопримечательностей все еще на месте. С самой высокой точки острова открываются виды на три моста — Форт, Файф и горизонт Эдинбурга.

Другие развлечения на острове включают прогулки по пляжу, а также посещение деревни острова, где есть магазины и кафе. В последние годы Крамонд привлекает все больше туристов, о чем они пишут на сайте TripAdvisor.

Что известно об островах у британского побережья

Вдоль побережья Великобритании разбросано множество других малоизвестных островов.

Пил

Расположен недалеко от побережья полуострова Фернесс в Камбрии, где проживает всего 10 жителей. И хотя это всего несколько семей, люди живут здесь уже более 3000 лет.

Одна из главных достопримечательностей острова — замок Пил, который был построен в ХIV веке аббатом Фернесс для защиты Барроу-ин-Фернесс от пиратов и шотландских налетчиков.

Помимо 600-летнего замка, на острове Пил также находится паб Ship Inn. Каждый раз, когда у паба появляется новый владелец, его называют "королем острова".

Канви-Айленд

Остров Канви, расположенный у побережья Эссекса, полностью находится ниже уровня моря и отделен от материка множеством ручьев. В начале ХХ века здесь проживало всего 300 человек, и он стал популярным морским курортом с ярмарочными аттракционами и продуктовыми киосками.

Сейчас здесь проживает около 40 000 человек, а главной достопримечательностью острова является Канви Уик — участок площадью 93 гектара, представляет собой заброшенный нефтеперерабатывающий завод.

Осия

Крошечный частный остров, куда приезжают многие знаменитости, включая Рианну, Джуда Лоу и др. Большинство из них посещают остров ради студии звукозаписи, хотя туристы также могут забронировать ночлег на части острова.

Мерси

Этот остров называют самым сокровенным секретом Эссекса. Здесь проживают всего 7000 человек, хотя летом сюда могут приезжать тысячи отдыхающих. Большинство людей посещают остров из-за прекрасного песчано-галечного пляжа.

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Также стало известно, что в Англии не могут продать "самый одинокий дом". Коттедж был построен для железнодорожников в 1940-х годах. Последние владельцы получали электричество от ветряной мельницы, а воду возили на трейлере.