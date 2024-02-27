Бездомный, который ищет золото в одном из парков, решил построить там хижину (видео)

Стивен Ирвин утверждает, что у него есть разрешение на строительство импровизированного жилья, в которой теперь есть несколько генераторов, камины, пропановые обогреватели, стиральная машина и даже беговая дорожка.

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Американец, которому грозит уголовное наказание за то, что он разрыл экскаватором склон городского парка Сиэтла (США), недавно вернулся на это же место, чтобы построить хижину. Мужчина утверждает, что вырыл "шахту" для поиска золота. Об этом сообщает WGME.

Парки и зоны отдыха Сиэтла недавно заплатили 15 000 долларов, чтобы устранить ущерб, нанесенный Стивеном Ирвином, которому было предъявлено обвинение в уничтожении имущества из-за инцидента с экскаватором.

23 февраля утром, американец позволил журналистам осмотреть свой новый разросшийся лагерь в парке доктора Хосе Ризаля. Ирвин утверждает, что у него есть разрешение на строительство хижины, в которой теперь есть несколько генераторов, камины, пропановые обогреватели, стиральная машина и даже беговая дорожка.

"Он копается в склонах, строит сооружения, валит деревья, выбрасывая в никуда тысячи долларов, потраченных на ремонт. Он также рискует оказаться в опасной обстановке. Здесь пахнет керосином, пропаном и бензином — здесь три вида топлива, повсюду провода. Это бомба замедленного действия", — заявила Андреа Суарес из We Heart Seattle, группы помощи бездомным, которая предложила мужчине помощь.

Мужчина разбил свой лагерь прямо в парке Фото: WGME У мужчины есть даже беговая дорожка Фото: WGME

Смотрители парка и соседи уже несколько месяцев пытаются привлечь внимание городских властей к проблемам, которые создает Ирвин.

"Этому парню все сходит с рук, и я этого не понимаю. Мы очень расстроены. Нам нужна цивилизованность, нам нужна полиция", — заявил Брайан Хартман, один из местных.

Стюарды выразили обеспокоенность тем, что Ирвин также вырубает деревья на склоне в парке.

"Он думает, что это золотая жила, что он добывает алмазы, что он найдет золото и разбогатеет", — добавила Суарес.

В октябре сотрудники полиции Сиэтла приехали в парк Ризал после того, как обеспокоенные люди позвонили в службу 911 и сообщили, что Ирвин на экскаваторе въехал в рощу деревьев. Полиция арестовала его, и он был отправлен в тюрьму. Но вскоре его выпустили на свободу. Ирвин признался, что с помощью экскаватора он пытался расчистить место для своего домика, но теперь он использует электроинструменты и ручные инструменты, чтобы расчистить место для своего лагеря.

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