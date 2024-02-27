Безхатченко, який шукає золото в одному з парків, вирішив побудувати там хатину (відео)

Стівен Ірвін стверджує, що в нього є дозвіл на будівництво імпровізованого житла, у якому тепер є кілька генераторів, каміни, пропанові обігрівачі, пральна машина та навіть бігова доріжка.

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Американець, якому загрожує кримінальне покарання за те, що він розрив екскаватором схил міського парку Сіетла (США), нещодавно повернувся на те саме місце, щоб збудувати колибу. Чоловік стверджує, що вирив "шахту" для пошуку золота. Про це повідомляє WGME.

Парки та зони відпочинку Сіетла нещодавно заплатили 15 000 доларів, щоб усунути збитки, завдані Стівеном Ірвіном, якому було пред'явлено звинувачення в знищенні майна через інцидент із екскаватором.

23 лютого вранці американець дозволив журналістам оглянути свій новий табір, що розрісся, у парку доктора Хосе Різаля. Ірвін стверджує, що в нього є дозвіл на будівництво хатини, у якій тепер є кілька генераторів, каміни, пропанові обігрівачі, пральна машина та навіть бігова доріжка.

"Він порпається в схилах, будує споруди, валить дерева, викидаючи в нікуди тисячі доларів, витрачених на ремонт. Він також ризикує опинитися в небезпечній обстановці. Тут пахне гасом, пропаном і бензином — тут три види палива, усюди дроти. Це бомба вовільненої дії", — заявила Андреа Суарес із We Heart Seattle, групи допомоги бездомним, яка запропонувала чоловікові допомогу.

Чоловік розбив свій табір просто в парку Фото: WGME У чоловіка є навіть бігова доріжка Фото: WGME

Доглядачі парку та сусіди вже кілька місяців намагаються привернути увагу міської влади до проблем, які створює Ірвін.

"Цьому хлопцеві все сходить з рук, і я цього не розумію. Ми дуже засмучені. Нам потрібна цивілізованість, нам потрібна поліція", — заявив Браян Гартман, один із місцевих.

Стюарди висловили стурбованість тим, що Ірвін також вирубує дерева на схилі в парку.

"Він думає, що це золота жила, що він видобуває алмази, що він знайде золото й розбагатіє", — додала Суарес.

У жовтні співробітники поліції Сіетла приїхали в парк Різал після того, як стурбовані люди зателефонували до служби 911 і повідомили, що Ірвін на екскаваторі в'їхав у гай дерев. Поліція заарештувала його, і його відправили до в'язниці. Але незабаром його випустили на свободу. Ірвін зізнався, що за допомогою екскаватора він намагався розчистити місце для свого будиночка, але тепер він використовує електроінструменти й ручні інструменти, щоб розчистити місце для свого табору.

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