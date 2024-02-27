Тяжело вместить кровать: очень узкий снаружи дом, кажется более просторным внутри (фото)

По мнению многих людей, внутри квартиры тяжело вместить мебель или само здание может не выдержать сильного порыва ветра. Однако жилье в этом доме оценивается почти в 1 миллион фунтов стерлингов.

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В самом тонком месте здание, ставшее туристической достопримечательностью Лондона (Англия), имеет ширину всего 6 футов (1,8 метра), но это не мешает недвижимости в квартале бывших мастерских художников продаваться по заоблачным ценам. Об этом пишет The Mirror.

На первый взгляд кажется, что в одном из самых тонких домов в Британии невозможно жить. По мнению многих людей, туда тяжело вместить кровать или само строение может не выдержать сильного порыва ветра. Однако квартиры в этом здании, ставшем туристической достопримечательностью, оцениваются в 1 миллион фунтов стерлингов.

В самом узком месте здание имеет ширину всего 6 футов (1,8 метра), а в самом широком — 13 футов (4 метра). Снаружи высокий тонкий корпус дома выглядит так, будто его можно было бы использовать для съемок фильма. Кажется, что есть только фасад, а внутри нет ни одной комнаты.

Однако внутри квартиры кажутся гораздо больше. Чистые белые стены и большие эркеры создают ощущение незагроможденности. В квартире есть две спальни с двуспальными кроватями, большая гостиная и ванная комната. На заднем дворе разбит небольшой сад.

В квартире есть две спальни с двуспальными кроватями Фото: Purple bricks Удобраня ванная комната с душевой Фото: Purple bricks

Здание расположено на площади Турло, в районе Кенсингтон и Челси, что в Лондоне. Оно находится в очень привлекательном месте, прямо напротив парка, недалеко от станции метро и музея V&A. Цены на недвижимость в этом здании достигают ошеломляющих размеров. В 2022 году квартира в этом квартале была продана за 775 000 фунтов стерлингов.

Издание отмечает, что история этого странного дома столь же интересна, как и его внешний вид. Многие дома на площади были построены в 19 веке по проекту лондонского архитектора Джорджа Басеви в традиционном стиле с колонными крыльцами у входов. Примерно 20 лет спустя 23 из них были проданы компании Metropolitan District Railway, которая работала над созданием того, что мы сегодня знаем как лондонский метрополитен или метро.

В итоге правительство запретило им строить вход на станцию Южный Кенсингтон, поэтому не все дома были снесены, хотя многие из них сильно уменьшились в размерах.

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