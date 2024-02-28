Поиски клада: туристы массово раскапывают огромные дюны на Канарских островах

Защитники природы, в свою очередь, назвали эту акцию атакой на окружающую среду, которая может погубить уникальную экосистему с редкой флорой и фауной.

Related video

Толпа туристов с лопатами ворвалась в природный заповедник дюн The Maspalomas на острове Гран-Канария, что в Испании, чтобы найти в песках спрятанный "клад". Об этом пишет издание The Times.

Как позже выяснилось, путешественники стали "жертвами" нестандартной маркетинговой кампании, которую запустила группа инфлюенсеров, чтобы прорекламировать музыкальный фестиваль DN7.

Важно

Мужчина нашел в скале мешочек с невероятными сокровищами (видео)

Блогеры опубликовали в сети вирусное видео с призывом "Вперед за 1000 евро!", пообещав спрятать в дюнах кейс с деньгами.

"Нам дали 1000 евро на промоцию мероприятия, но вместо того, чтобы потратить эту сумму на телевизионную рекламу, мы собираемся спрятать деньги по всему острову. Первый человек, который найдет их, сможет оставить себе", — говорится в рекламном ролике.

Организаторы также предоставили участникам розыгрыша 3 подсказки, последняя из которых содержала точные координаты локации, где спрятан главный приз. После этого сотни молодых людей собрались в указанном месте с лопатами и граблями, чтобы найти обещанное вознаграждение. Кадры массовых раскопок появились в социальных сетях.

Защитники природы сразу назвали эту акцию "атакой на окружающую среду", ведь заповедник The Maspalomas, по их словам, — это уникальная экосистема с редкой флорой и фауной.

После волны критики все профили инфлюенсеров были деактивированы. В свою очередь, министерство окружающей среды Испании проверяет, был ли нанесен вред экологии.

Кстати, подобные случаи случаются все чаще. В 2000 году на территории заповедника даже были введены ограничения для посетителей, а также внедрено патрулирование, чтобы справиться с безответственными туристами.

Толпа туристов раскопала дюны на Канарских островах. Фото: TikTok

Напомним, ранее Фокус писал о мужчине, который нашел на ферме монетку стоимостью 376 тысяч долларов. На аверсе четко видны все детали, включая выгравированный знак "D", что свидетельствует о месте изготовления — Денвер (США).

Кроме того, Эмбер Беттеридж из австралийского города Рубивейл, что в Центральном Квинсленде, случайно нашла на огороде "камень", стоящий около 6 тысяч долларов. Удивлению австралийки не было предела, когда кусочек породы оказался редким 54-каратным сапфиром парти.