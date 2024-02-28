Пошуки скарбу: туристи масово розкопують величезні дюни на Канарських островах

Захисники природи, своєю чергою, назвали цю акцію атакою на довкілля, яка може занапастити унікальну екосистему з рідкісною флорою та фауною.

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Натовп туристів з лопатами вдерся до природного заповідника дюн The Maspalomas на острові Гран-Канарія, що в Іспанії, аби знайти у пісках схований "скарб". Про це пише видання The Times.

Як пізніше з’ясувалося, мандрівники стали "жертвами" нестандартної маркетингової кампанії, яку запустила група інфлюенсерів, щоб прорекламувати музичний фестиваль DN7.

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Блогери опублікували в мережі вірусне відео із закликом "Вперед за 1000 євро!", пообіцявши сховати в дюнах кейс з грошима.

"Нам дали 1000 євро на промоцію заходу, але замість того, щоб витратити цю суму на телевізійну рекламу, ми збираємося сховати гроші по всьому острову. Перша людина, яка знайде їх, зможе залишити собі", – йдеться в рекламному ролику.

Організатори також надали учасникам розіграшу 3 підказки, остання з яких містила точні координати локації, де захований головний приз. Після цього сотні молодих людей зібралися у вказаному місці з лопатами та граблями, щоб знайти обіцяну винагороду. Кадри масових розкопок згодом з’явились у соціальних мережах.

Захисники природи відразу назвали цю акцію "атакою на довкілля", адже заповідник The Maspalomas, за їхніми словами, – це унікальна екосистема з рідкісною флорою та фауною.

Після хвилі критики всі профілі інфлюенсерів були деактивовані.

Своєю чергою, міністерство навколишнього середовища Іспанії перевіряє, чи мав місце злочин проти екології.

До речі, подібні випадки трапляються все частіше. У 2000 році на території заповідника навіть було введено обмеження для відвідувачів, а також впроваджено патрулювання, аби вгамувати безвідповідальних туристів.

Натовп туристів розкопав дюни на Канарських островах. Фото: TikTok

Нагадаємо, раніше Фокус писав про чоловіка, який знайшов на фермі монетку вартістю 376 тисяч доларів. На аверсі чітко видно усі деталі, включно з вигравіюваним знаком "D", що свідчить про місце виготовлення — Денвер (США).

Крім того, Ембер Беттерідж з австралійського міста Рубівейл, що в Центральному Квінсленді, випадково знайшла на городі "камінець", що коштує близько 6 тисяч доларів. Здивуванню австралійки не було меж, коли шматочок породи виявився рідкісним 54-каратним сапфіром парті.